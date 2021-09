Amici di Maria de Filippi 2021/2022

Amici 21, la storia di Flaza: “Mia madre non credeva che valessi così tanto” Flaza è la cantante che ha ottenuto il banco ad Amici 21 grazie a Lorella Cuccarini. Classe 2001, originaria di Fregene, Flavia Zardetto si definisce una ribelle, che crede fortemente nella sua passione per la musica. Durante le prime prove insieme alla sua insegnante, racconta la sua vita fuori dalla scuola e si commuove pensando all’orgoglio della madre che solo ora ha iniziato davvero a credere in lei.

A cura di Giulia Turco

Flaza è una degli allievi della nuova classe della scuola di Amici. Il talent show, partito con la nuova edizione 2021/2022 domenica 19 settembre, ha presentato i nuovi giovani talenti che si apprestano al loro percorso in gara verso la fase serale del programma. Tra i cantanti che si sono già aggiudicati un banco c'è Flaza, nome d'arte per Flavia Zardetto, cantante di 21 anni entrata nella scuola grazie all'approvazione di Lorella Cuccarini.

Flaza si presenta a Lorella Cuccarini

Durante il primo appuntamento pomeridiano di Amici, Flaza si è esibita portando il suo inedito "Malefica" che, se da un lato non ha convinto Anna Pettinelli è stato invece apprezzato da Lorella Cuccarini. La nuova insegnante di canto ha deciso di assegnarle un banco per metterla alla prova. Durante i primi giorni in studio, Flaza si presenta alla sua insegnante. "Vengo da una famiglia perfetta, non posso lamentarmi", spiega la cantante, "anche se ci ho messo un po' a fargli capire quanto valesse per me questo sogno", ammette. "L'hanno capito solo con Amici, mia madre non credeva che io valessi così tanto da stare qua. Quando mi ha vista mi ha detto finalmente brava, vai".

Chi è Flavia Zardetto in arte Flaza

Flavia Zardetto nasce a Fregene nel 2001 da una famiglia proprietaria di uno stabilimento balneare. A 12 anni inizia a scrivere musica, la passione che la accomuna a suo padre. Il suo rapporto con la scuola non è dei migliori, tanto che perde l’ultimo anno delle superiori ad un passo dal diploma. "Ho avuto un percorso liceale piuttosto complicato", racconta ad Amici. "Ho perso l’ultimo anno e per i miei genitori è stata una grossa delusione. È stato devastante perché pensavo di aver finito e fare quello che volevo sono stata respinta indietro", spiega a Lorella Cuccarini. Su Instagram si contraddistingue per un profilo al contrario: le foto e le didascalie sono tutte capovolte.