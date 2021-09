Amici di Maria de Filippi 2021/2022

Amici 21, i cantanti Rea, Kandy ed Elisabetta ottengono il banco nella scuola Nella seconda puntata Amici nuovi banchi di canto sono stati assegnati dai professori. Ad arruolare nuovi talenti nelle loro squadre sono stati Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Il primo ha scelto Rea, una cantautrice di 18 anni proveniente da Bologna, mentre con la Pettinelli lavoreranno Kandy, 20enne di Ostia, ed Elisabetta, che lo scorso anno Arisa mandò a casa con la promessa del banco l’anno successivo.

Continuano le sfide nella scuola di Amici 21 e pian piano si allarga il cast di concorrenti che hanno ottenuto il banco. Nella prima puntata hanno ottenuto il consenso dei professori di canto Alex, Flaza, Luigi, LDA, Albe, Tommaso, Inder e Nicole. A loro si sono aggiunti altri tre giovani talenti, pronti a mettere in discussione il banco dei compagni.

Chi sono i cantanti che hanno ottenuto il banco ad Amici

La prima cantante ad ottenere la maglia è Rea, una cantautrice di 18 anni che viene da Bologna, arruolata nella squadra di Rudy Zerbi. Nella sfida tra Kandy e Luke Widow i due cantanti si esibiscono sulle note di un pezzo inedito. Kandy canta il suo pezzo dal titolo "Preferisco te", mentre Luke si esibisce in "La storia non va". Ad ottenere il banco, grazie al consenso di Anna Pettinelli che lo arruola nella sua squadra è Kandy, nome d'arte per Andrea, un ragazzo di 20 anni che viene da Ostia, dove vive con il padre e la compagna. Kandy è talmente emozionato da sembrare perso e confuso e perde persino un orecchino scatenando l'ironia di Maria e dei professori. Anna Pettinelli scherza: "Posso togliergli la felpa? Mi sono sbagliata". Infine, torna in studio Elisabetta Ivankovich una cantante già nota ad Amici per aver partecipato alle selezioni lo scorso anno. Non fu scelta da Arisa che la invitò a tornare l'anno dopo.

Il banco di Giacomo è in sospeso

Giacomo è il giovane cantante di 23 anni che ha ancora il suo banco in sospeso. È tenuto d'occhio da Rudy Zerbi, l'unico dei professori che ha ancora un posto libero nella sua squadra, ma anche nella seconda puntata l'insegnante si è riservato di rimandare alla prossima settimana la scelta sul suo banco. Il ragazzo è tornato in casetta con la busta rossa, che racchiude ancora un distino incerto sul suo futuro nella scuola. Una nuova sfida lo aspetta.