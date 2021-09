Amici 21, i ballerini Mattia Zenzola e Mattias Nigiotti ottengono il banco di danza

Amici di Maria de Filippi 2021/2022

A cura di Giulia Turco

Nuovi banchi e nuovi allievi nella scuola di Amici 2021. Il secondo appuntamento pomeridiano in onda domenica 26 settembre ha rivelato il destino dei ballerini in bilico dalla prima puntata. Nunzio e Mattia hanno lavorato in sala con il maestro Raimondo Todaro in gara per il banco di latino, mentre Gianmarco e Mattias hanno provato a conquistarsi il banco di hip hop e l'approvazione della maestra Veronica Peparini.

Mattia Zenzola dalle lacrime al banco di latino

In settimana Mattia ha avuto un crollo emotivo, che lo ha costretto a fermarsi per ritrovare la motivazione necessaria ad affrontare la sfida. A frenarlo è la consapevolezza che il suo sfidante Nunzio ha già avuto un rapporto professionale con il maestro Todaro, che lo conosce come le sue tasche, come lui stesso aveva ammesso. La paura di Mattia era quella di essere sfavorito nella corsa al banco e così non è riuscito a frenare le lacrime durante le prove. Per conferire equità alla prova, la produzione decide di lasciare la scelta tra i due ballerini ad una commissione esterna, che sceglie Mattia: è lui ad ottenere il banco. "Ci aspetta un cammino lungo e complicato, ma la prossima volta che inizi a piangere la sfida neanche te la faccio fare". Lui è Mattia Zenzola, ballerino classe 2004, originario di Bari: è l'allievo più giovane della scuola.

Mattias Nigiotti conquista il banco di hip hop

La seconda puntata ha sancito il destino anche di altri due ballerini, Gianmarco e Mattias in gara per il banco di hip hop. A giudicare la loro esibizione è Veronica Peparini, che ha lavorato con loro in settimana. Tra i due, la maestra opta per Mattias, spiegando: "Sono entrambi bravissimi, ma uno di loro mi fa luccicare gli occhi, mi dà qualcosa in più". Classe 2003, Mattias Nigiotti è originario di Livorno e ha alle spalle già diversi successi nella danza: a soli 14 anni infatti è stato selezionato per due competizioni internazionali negli Usa.