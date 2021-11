Amici 21, anticipazioni puntata del 28 novembre: eliminati Andrea Siragusa e Simone Russo Nella puntata di Amici di domenica 28 novembre due eliminati e tre nuove allieve. Ospite Giulia Michelini. Ecco tutte le anticipazioni.

A cura di Daniela Seclì

La puntata di Amici che andrà in onda domenica 28 novembre è stata registrata in queste ore. Secondo quanto riporta IlVicoloDelleNews ci sarebbero state ben due eliminazioni e, dunque, altrettante sfide perse. Vediamo chi è stato eliminato e cosa è successo durante la puntata del talent condotto da Maria De Filippi.

Andrea e Simone eliminati da Amici 21

Rudy Zerbi ha deciso che Elena doveva sfidare Andrea Siragusa. Il professore glielo ha comunicato con una lettera, che Maria De Filippi ha letto all'allievo. Grazie alle anticipazioni, è possibile apprendere quale sia stato l'esito. Andrea Siragusa ha perso la sfida e ha dovuto lasciare il suo banco. Poi, è andata in scena la sfida tra Simone Russo e Aisha. Anche in questo caso, l'allievo ha avuto la peggio e si è visto costretto a rinunciare al sogno di proseguire il suo percorso nella scuola. Carola, invece, è uscita indenne dalla sfida. In puntata anche un'attrice amatissima.

Giulia Michelini ospite

La puntata sembra essersi rivelata particolarmente frizzante. Ospite, infatti, è stata l'attrice Giulia Michelini. Dopo avere assistito alle esibizioni dei cantanti, ha determinato la classifica. Ecco come si sarebbero posizionati i cantanti:

Nicol-Luigi-Sissi; Albe; LDA; Rea; Alex; Tommaso.

La nuova ballerina e la sfida tra Cuccarini e Celentano

Secondo le anticipazioni, alla classe si sarebbe aggiunta una nuova ballerina. La maestra Celentano ha proposto Virginia, una ballerina che lei reputa di grande talento. Ai professori ha dato tre opzioni: sostituire direttamente Virginia con Guido, renderla protagonista di una sfida con Christian o darle il banco subito. I maestri di ballo hanno optato per la terza opzione.

Infine, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano si sono sfidate in una gara di bachata. A mostrare la coreografia ci hanno pensato Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Per conoscere l'esito, però, occorrerà attendere la prossima settimana. Intanto, domenica 28 novembre, gli spettatori potranno assistere a tutti i dettagli della nuova puntata di Amici.