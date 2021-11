Amici 21, anticipazioni decima puntata: Tommaso rischia di essere eliminato Domenica 21 novembre andrà in onda la decima puntata di Amici21. Tommaso, messo in sfida da Anna Pettinelli, rischia di essere eliminato, mentre la Celentano mette alla prova Dario.

A cura di Ilaria Costabile

La decima puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda domenica 21 novembre, come sempre alle ore 14:45. Gli allievi della scuola di Cinecittà dovranno misurarsi con nuove sfide e dovranno dimostrare di avere a cuore il loro posto all'interno del talent: Carola e Dario, quindi, saranno messi alla prova con una nuova sfida di ballo voluta da Alessandra Celentano, mentre chi rischia l'eliminazione è Tommaso che è dovrà sfidarsi con un nuovo cantante su volere della coach Anna Pettinelli. Ospite dell'appuntamento pomeridiano è Stash, che ha il compito di giudicare la gara canora che, stando alle anticipazioni, vedrà in vetta alla classifica Luigi, che si esibirà con Lady cantata alla chitarra. In puntata, poi, si scoprirà chi tra Christian e Mattia ha vinto la prova Tim,

Tommaso rischia l'eliminazione ad Amici 21 e Lda in sfida

Anna Pettinelli ha deciso di mettere nuovamente alla prova Tommaso, per niente soddisfatta del percorso che il cantante sta facendo all'interno della scuola. Questa la motivazione avanzata dalla coach: "Hai bisogno di molto tempo per migliorare artisticamente" ragion per cui una nuova sfida, la terza, può mettere in discussione la crescita del giovane artista all'interno della scuola. La sfidante si chiama Elena, ed è la nuova aspirante cantante individuata per poter iniziare un percorso nel talent di Canale 5. Intanto a generare non poche polemiche è la scelta di Anna Pettinelli che, ancora una volta, dà un voto negativo a LDA, il quale finisce nuovamente in sfida, come quasi ogni puntata.

Alessandra Celentano assegna una prova a Dario e Carola

Stando alle anticipazioni della decima puntata dello show di Canale 5, non poteva mancare uno spazio dedicato al ballo. A solleticare l'equilibrio dei giovani ballerini è Alessandra Celentano che chiede a due allievi, Carola e Dario, di mettersi alla prova con un passo a due. Un compito che, in realtà, l'insegnante ha voluto assegnare esplicitamente a Dario, seguito da Veronica Peparini, perché ritiene che debba cimentarsi in coreografie diverse da quelle di cui finora è stato protagonista.