Amici 2021: Guido pensa di lasciare la scuola, Alessandra Celentano: “Sei libero di andartene” Dopo aver elaborato diversi dubbi sul suo percorso ad Amici, Diego decide di confrontarsi con la maestra Celentano per capire se ci sia un riscontro in quello che pensano di lui i professori. “Il tuo percorso qui da quando sei entrato non è buono”, replica la maestra. “Ti ho sentito lamentare spesso, ma sapevi a cosa andavi incontro. Mi chiedo cosa sei venuto a fare ad Amici”, lo gela. “Me lo chiedo anch’io”, risponde il ballerino. “Ma nessuno ti trattiene”.

Ad Amici 21 il ballerino Diego sta manifestando da diversi giorni alcuni dubbi sul suo percorso nella scuola, dove non si sente affatto a suo agio: "Sto cercando di capire se è una cosa che mi piace questa che sto facendo o no. Sto cercando di capire in cosa mi sono buttato”. Dopo aver riflettuto sulle sue sensazioni, Diego decide di confrontarsi con la maestra Celentano per capire se i suoi dubbi abbiano effettivamente un riscontro in quello che pensano di lui i professori.

La ramanzina della maestra Celentano

Alessandra Celentano viene informata dei subbi di Diego e dà appuntamento al ballerino per discuterne in palestra. Alle sue spalle ci sono gli altri ballerini della scuola, chiamati ad ascoltare: la maestra ha un discorso importante da fare a tutti loro. "Io penso che fino ad ora non mi sono sentito soddisfatto, non sono fiero di me stesso e non ho ricevuto feedback positivi e questo mi ha fatto molto riflettere", ha spiegato Diego. "Il tuo percorso qui da quando sei entrato non è buono. Non riesco a capire come mai non riesci ad applicare il tuo studio e la tua tecnica. Ti ho sentito lamentare spesso, ma sapevi dove saresti venuto. Amici esiste da 20 anni, sapete a cosa andate incontro. Voi tendete a dare la colpa a tutto quello che vi circonda", è la replica della Celentano. "Mi chiedo cosa sei venuto a fare ad Amici", lo gela. "Me lo chiedo anch'io", risponde il ballerino. "Ma nessuno ti trattiene".

I ballerini accusano i professori di "meccanismi"

La Celentano ne ha per tutti, anche per Serena che spesso si sente giudicata e non vorrebbe. "Voi venite qua proprio per essere giudicati", spiega la coach, "ma poi non lo accettate. I ballerini sono lamentosi. Mettetevi più in discussione, siate più maturi". Poi passa a Mattia: "Ti ho sentito dire che qui è televisione, che i professori devono fare i meccanismi. Ma cosa venite a fare qua se pensate che sia tutto finto? Se lo pensate tutti andatevene a casa. Non è rispettoso per tutti quelli che lavorano qua dentro".