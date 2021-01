Nella puntata pomeridiana di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, la cantante Arianna seguita da Arisa, ha dovuto affrontare su richiesta di Rudy Zerbi l'ennesima sfida che l'ha vista esibirsi contro un'altra aspirante allieva della scuola di Amici, ovvero Elisabetta. Dopo tre sfide superate a pieni voti dalla 19enne romana, nella puntata di sabato 30 gennaio, però, la sua esibizione non ha convinto Martina Giannitrapani la talent scout chiamata a giudicare le due sfidanti.

La quarta sfida per Arianna

La puntata pomeridiana di Amici vede ancora una volta gli allievi della scuola esibirsi dopo le prove settimanali dinanzi ai loro insegnanti e agli occhi attenti di Maria De Filippi. Il cuore della puntata si sviluppa attorno alla sfida voluta da Rudy Zerbi che ritiene Arianna non ancora pronta per continuare il suo percorso nel programma, sebbene Arisa veda in lei delle grandi potenzialità sia a livello tecnico che emotivo, qualità che il produttore riscontra anche nella ragazza che ha voluto chiamare per sostenere questo ulteriore incontro: Elisabetta.

Chi ha vinto la sfida

A giudicarle, come è accaduto per le puntate precedenti, è un membro esterno alla show, in questo caso si tratta di Martina Giannitrapani, davanti alla quale entrambe si esibiscono cantando una rivisitazione di un classico della musica italiana e un brano "comparato". Dopo la performance di "Torna a casa" dei Maneskin, interpretata da entrambe, viene dichiarato il nome di colei che ha vinto la sfida: "Sfida difficile, volevo far i complimenti ad entrambe, avete due bellissime voci. Una di voi due è riuscita a trovare l'equilibrio migliore tra lo strumento vocale e l'emotività e mi ha fatto entrare in una storia, mi ha raccontato una storia e per me vince la sfida Elisabetta"

L'addio di Arianna

Un giudizio forse inaspettato che ha gettato nello scompiglio alcuni allievi della scuola che, dopo mesi di convivenza, avevano creato dei legami profondi con Arianna, costretta a lasciare lo show. L'aspirante cantante, però, con la voce strozzata dalle lacrime ha voluto fare un ringraziamento sia ad Arisa: "La ringrazio perché, nonostante tutto, ha sempre creduto in me, io fuori da quella porta continuerò a seguire il mio sogno "e poi rivolgendosi a Rudy Zerbi ha detto: "Dopo quattro sfide, una dietro l'altra, iniziavo a sentirne il peso, sentivo che sarei uscita. Però, nonostante tu sia stato il peggior incubo qui dentro so che questo tuo mettermi sempre alla prova, mi avrà insegnato tanto una volta fuori". Commossa Arianna ha salutato i suoi compagni, promettendo di tornare ogni tanto a trovarli.