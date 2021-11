Amici di Maria de Filippi 2021/2022

Amici 2021, anticipazioni ottava puntata: presentati i nuovi inediti dei cantanti Torna l’appuntamento con il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. L’ottava puntata andrà in onda domenica 7 novembre alle 14.45 su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che i ragazzi in sfida, Lda e Serena, vedranno riconfermarsi la maglia, dunque nessun eliminato a questo giro. Ospite dell’ottava puntata sarà Roberto Saviano, mentre Loredana Berté sarà chiamata a giudicare una gara tra i cantanti che presenteranno per la prima volta i loro nuovi inediti. Luigi conquisterà il primo posto, ma non per tutti i cantanti l’esito sarà quello sperato.

A cura di Giulia Turco

L'ottava puntata del pomeridiano di Amici 2021 va in onda domenica 7 novembre alle 14.45 su Canale 5. L'appuntamento con gli allievi della scuola di Maria De Filippi lascerà spazio a nuove ed entusiasmanti sfide che, come rivelano le anticipazioni della puntata, per questa settimana non daranno esito a nessuna eliminazione. A tutti i ragazzi infatti sarà riconfermata la maglia, Lda e Serena che erano in sfida hanno potuto riprendere il loro banco. Ospite dell'ottava puntata sarà Roberto Saviano, mentre slitta ancora la presenza in studio dell'ex allievo Aka7even. Loredana Berté sarà chiamata a giudicare una gara tra i cantanti che presenteranno per la prima volta i loro nuovi inediti.

La gara di inediti dei cantanti

Loredana Bertè, già giudice della scuola nella fase serale di qualche edizione fa del programma, è stata invitata in studio da Maria De Filippi per stilare una nuova classifica tra i cantanti che hanno presentato i loro nuovi brani inediti. Luigi è stato premiato con un 10 e il primo posto in classifica, a seguire l'ultima cantante entrata nella scuola Sissy che ha ottenuto un 9, Ale ha avuto 8,5, Alex 8, Albe 7,5, Tommaso 7, Simone 6,5, LDA e Rea a pari merito in classifica hanno preso un 6 e infine ultima Nicol è tornata delusa a posto con un 5. Anche LDA è rimasto molto male per il giudizio di Loredana Bertè che lo ha definito banale e poco curioso.

Un allievo della scuola ha una cotta per Giulia Stabile

Non sono mancati i momenti cuore nell'ottava puntata di Amici. Maria De Filippi ha fatto fare ai ragazzi il gioco della verità, invitandoli a scrivere su un bigliettino una verità mai detta prima di allora che avevano voglia di condividere. Il ballerino Mattia ha ammesso di avere una cotta per Giulia Stabile, mentre un altro allievo avrebbe rivelato di avere un debole per la professionista Elena D'amario. Tutti i professionisti del corpo di ballo hanno dimostrato almeno una coreografia e la neo arrivata Giulia Stabile, che ha ballato per Dario, ha ricevuto i complimenti della conduttrice.