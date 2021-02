in foto: In foto la cantante Gaia e la ballerina Serena

Nella scuola di Amici non mancano le novità, ancor prima del consueto appuntamento del sabato pomeriggio. Durante la settimana ci sono stati dei cambiamenti voluti da due insegnanti dello show ovvero Arisa e Alessandra Celentano. La cantante, infatti, ha chiesto che una delle sue allieve, Elisabetta, fosse allontanata dalla scuola, intanto su richiesta della temibile insegnante di danza, arriva anche una nuova ballerina.

Elisabetta deve lasciare la scuola

L'avventura di Elisabetta si è già conclusa. La cantante era entrata dopo aver vinto la sfida con Arianna, voluta da Rudy Zerbi. Eppure, a distanza di due settimane dal suo ingresso nella scuola, Arisa ha deciso di inviarle una lettera con la quale prevedeva l'abbandono immediato del talent, ma l'aspirante cantante sembra aver preso la decisione della sua coach con una certa sportività, probabilmente aveva intuito che ben presto sarebbe arrivata una comunicazione di questo tipo, visto l'interesse mostrato dall'insegnante di canto, durante i casting tenutisi in settimana. Ad attirare l'attenzione di Arisa, infatti, è stata una giovane cantante, Gaia, molto brava e motivata che entrerà ben presto nella scuola. Le motivazioni con le quali Arisa ha deciso di sostituire Elisabetta sono state ben chiare, ritiene infatti che non sia ancora pronta per sostenere lo show e manca poco tempo prima di arrivare al Serale di Amici.

L'arrivo di una nuova ballerina

Un nuovo ingresso, invece, per quanto riguarda il gruppo delle ballerine. Alessandra Celetano è stata piacevolmente colpita da Serena, un'aspirante danzatrice che ha dimostrato di avere tecnica e stile congeniali alla severa insegnante e veterana della scuola. La ragazza avrebbe dovuto fronteggiare una sfida con Martina e Rosa, le due ballerine che già da tempo fanno parte dell'accademia, ma la coach ha ben pensato che le performance di Serena fossero abbastanza per farle meritare un banco, convinta in ogni caso che la ballerina sarebbe stata capace di battere le sue due rivali.