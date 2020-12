È un Amadeus piglia tutto. C'è sempre lui in tv e gli ascolti tv sorridono perché I Soliti Ignoti – Speciale Telethon fanno il pieno: 4.4 milioni di spettatori netti e uno share pari al 18.3%. Ottimo risultato contro L'Album di Tu sì que vales, fermo a 2.8 milioni di spettatori netti per il 15.4% di share. Sulle altre reti, buon risultato di Ricomincio da RaiTre, il programma di Stefano Massini e Andrea Delogu che tiene aperta una finestra sul mondo del teatro e dello septtacolo dal vivo. La seconda delle quattro serate evento fa segnare il 4.4% di share.

Ascolti tv 19 dicembre 2020

Nel dettaglio, gli ascolti tv del 19 dicembre 2020 sorridono a Rai1. I Soliti Ignoti – Speciale Telethon ha conquistato 4.413.000 spettatori pari al 18.3% di share. Il secondo programma, in onda su Canale 5, è L’Album di Tu si que Vales che conquista 2.836.000 spettatori pari al 15.4% di share. A seguire, il segmento "Buonanotte" ha fatto il 17% di share con 1.037.000 spettatori netti. Il terzo programma è Dragon Trainer, film d'animazione su Italia1 che ha conquistato 1.452.000 spettatori per il 5.8% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

La serata che Rai2 ha dedicato alle sue serie tv, S.W.A.T. e Criminal Minds, vale 1.358.000 spettatori netti (5.1%) e 1.249.000 spettatori netti (5.2%). La seconda puntata di Ricomincio da RaiTre – tra gli ospiti Claudio Bisio, Luca Zingaretti, Alessandro Gassman, Serena Autieri, Ascanio Celestini, Luigi Lo Cascio, Davide Enia, Valeria Solarino, Giulio Scarpati, Chiara Bersani, Lillo e Greg, l’Orchestra Multietnica di Arezzo con Amanda Sandrelli e Dario Brunori, Paolo Jannacci – realizza 1.012.000 spettatori netti per il 4.4% di share. I.T. – Una mente pericolosa, in onda su Rete4, è stato visto da 810.000 spettatori con il 3.2% di share. Un povero ricco, in onda su La7,m è stato visto da 747.000 spettatori con uno share del 3%. Su Tv8 Miss Christmas è la scelta di 522.000 spettatori con il 2.1% di share. Su Nove Giallo Pantani – Tutta la Verità ha conquistato 254.000 spettatori e l’1% di share.