Alunni Il Collegio 6, chi sono i 20 studenti partecipanti: nomi e profili Instagram e Tik Tok Al via da martedì 26 ottobre in prima serata su Rai2 “Il Collegio 6”, il docureality che vede protagonisti ragazzi tra i 14 e i 17 anni pronti a vivere un’esperienza indimenticabile e catapultati in un viaggio all’indietro nel tempo. Stavolta dovranno immergersi nel 1977 anni di fermento culturale e ricchi di divertimento, all’interno del Convitto Regina Margherita. Ecco chi sono i 20 alunni di questa edizione.

A cura di Elisabetta Murina

Questa sera, martedì 26 ottobre, alle 21.20 arriva su Rai2 la nuova edizione de Il Collegio. Quest'anno i 20 studenti tra i 14 e i 17 anni ammessi saranno catapultati nell'atmosfera del 1977, anni di fermento culturale e ricchi di divertimento, all'interno del Convitto Regina Margherita. Tante le novità e le conferme di questa edizione, a cominciare dai professori. Ritroveremo, infatti, quasi tutto il corpo docenti della scorsa edizione: il preside Paolo Bosisio, il professore d'italiano Andrea Maggi, la professoressa di matematica e scienze Maria Rosa Petolicchio, il professore di storia e geografia Luca Raina e il professore Andrea Carnevale per le lezioni di arte. Il pubblico potrà seguire le avventure dei collegiali e conoscerli meglio attraverso i loro profili Instagram e Tik Tok. Ecco chi sono i protagonisti de Il Collegio 6 e come sono "rintracciabili" sui social.

Chi sono i 20 protagonisti de Il Collegio 6

Sono 20 gli studenti che sono stati ammessi alla classe de Il Collegio 6, tutti con un'età compresa tra i 14 e i 17 anni. Ecco l'elenco completo dei collegiali:

Sara Masserini

Alessandro Giglio

Giada Cascino

Giovanni Junior D'Ambrosio

Federica Cangianoo

Davide Maroni

Vincenzo Rubino

Rebecca Parziale

Lorenzo Sena

Maria Sofia Pia Federico

Cristiano Karol Russo

Sveva Accorrà

Simone Casadei

Beatrice Genco

Filippo Romano

Elisa Cimbaro

Edoardo Lo Fado

Valentina Comelli

Raffaele Fiorella

Anastasia Podeschi

Chi è Sara Masserini

Sara Masserini

Sara Masserini ha 16 anni e vive da Colzate, in provincia di Bergamo. Si definisce una secchiona ed è anche orgogliosa di esserlo, probabilmente diventerà la preferita dei professori. Come si legge sui suoi social, ha la passione per il nuoto. Profilo Instagram: @saraa.masserini, non ha un profilo Tik Tok.

Chi è Alessandro Giglio

Alessandro Giglio

Alessandro Giglio ha 15 anni, vive a Torino e frequenta la scuola per diventare parrucchiere. Il suo sogno è quello di diventare barbiere. Profilo Instagram: @alessandrogiglio._, non ha un profilo Tik Tok.

Chi è Gaia Cascino

Gaia Cascino

Gaia Cascino ha 16 anni, vive a Roma. Come ha dichiarato nel suo video di presentazione a Il Collegio 6, ha abbandonato la scuola e ora lavora come parrucchiera. Profilo Instagram: @__cascinooss._, profilo Tik Tok: @gaiacascinooss

Chi è Giovanni Junior D'Ambrosio

Gioavanni Junior D’Ambrosio

Giovanni Junior D'Ambrosio ha 15 anni, vive a Napoli e studia all'Istituto alberghiero. Su Instagram troviamo la sua fanpage: @giovannijuniordambrosio perché il suo profilo ufficiale (@giovanni_dambrosiojunior) è stato bannato. Non ha un profilo Tik Tok.

Chi è Federica Cangiano

Federica Cangiano

Federica Cangiano ha 14 anni e vive a Napoli. Nel suo video di presentazione a Il Collegio dice di sè: "Sono piccola, ma quando voglio divento pure 2 metri“. Profilo Instagram: @federica_cangiano_, Profilo Tik Tok: @federica_cangiano_10

Chi è Davide Maroni

Davide Maroni

Davide Maroni ha 16 anni e vive a Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza. Nel suo video di presentazione per Il Collegio dice di sè: “Non mi piace essere comandato dagli altri. Io con le regole ho un po’ un problema perché tendo a prenderle come sfida e dopo non le rispetto proprio per vendetta”. Profilo Instagram (dove al momento non ha post): @pl4yboiicosaa, profilo Tik Tok: @pl4yboiicosaa

Chi è Vincenzo Rubino

Vincenzo Rubino

Vincenzo Rubino ha 16 anni e vive a Bari. Studia danza da quando è piccolo e ha la passione per l'hiphop. Profilo Instagram: @vincenzorubinoo, profilo Tik Tok: (inserire)

Chi è Rebecca Parziale

Rebecca Parziale

Rebecca Parziale ha 14 anni e vive a Genova. Nel video di presentazione a Il Collegio 6 ha detto di sè: "Sono una ragazza testarda, un po’ permalosa, mi piace stare al centro dell’attenzione e se non ci riesco mi arrabbio, ovviamente". Instagram: @rebecca.parziale, Tik Tok @

Chi è Lorenzo Sena

Lorenzo Sena ha 14 anni e vive a Viareggio, in provincia di Lucca. Ha finito le scuole medie e ha già le idee chiare per il futuro: vuole diventare imprenditore a capo di una grande azienda e guadagnare molti soldi. Profilo Instagram (attualmente senza post): @lorenzosenaa_, profilo Tik Tok: @lorenzosenaa_

Chi è Maria Sofia Pia Federico

Maria Sofia Pia Federico

Maria Sofia Pia Federico ha 16 anni e vive a Valmontone, in provincia di Roma. È convinta che cambierà il mondo, dal momento che è una ragazza decisa e passionale che sa sempre quello che vuole, tanto che si è impegnata a scrivere un'opera filosofica il cui fine ultimo è portare gli uomini al raggiungimento della felicità. Come ogni ragazza della sua età ha un profilo Instagram: @mariasofiapiafederico, profilo Tik Tok: @m3ryyy

Chi è Cristiano Karol Russo

Cristiano Karol Russo

Cristiano Karol Russo ha 15 anni e vive a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Lui stesso si definisce "pettegolo", il che significa che sarà uno dei ragazzi che potrebbero creare più dinamiche all'interno del docureality. Ma nonostante questa sua vena leggera è un ragazzo che guarda avanti: "Ho già scritto il testo per la mia morte, so già come voglio i fiori e la bara". Come ogni ragazzo della sua età ha un profilo Instagram: @cristianorussoo,

Chi è Sveva Accorrà

Sveva Accorrà ha 14 anni e vive a Monza. È una ragazza a cui piace la scuola, tanto da essere molto brava, ma capace di discutere con i professori qualora il voto non dovesse piacerle. "Amore non metterti contro di me, placati".

Chi è Simone Casadei

Simone Casadei

Simone Casadei ha 16 anni e vive a Coriano, in provincia di Rimini. La sua vita è fatta di moto, famiglia e fare casino con gli amici e della scuola non vuole saperne, infatti quest'anno è stato bocciato: "Un po' per le assenze, ho avuto tre sospensioni e nove note, non me ne importa niente". Ma a quanto pare sembra aver preso dalla mamma, particolarmente ribelle. Qui il suo profilo Instagram: @simonecaasadeii

Chi è Beatrice Genco

Beatrice Genco ha 14 anni e vive a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Beatrice adora l'arte, i fumetti e non ha paura di niente, non sopporta l'omofobia e il razzismo: "soprattutto quando le persone sono molto ignoranti, il mio genere sarebbe non binary, cioè non mi riconosco in nessuno dei due generi".

Chi è Filippo Romano

Filippo Romano ha 14 anni e vive a Scandicci, in provincia di Firenze. Lui ha la febbre del sabato sera nel sangue, quindi, non avrà difficoltà ad immergersi negli Anni Settanta.

Chi è Elisa Cimbaro

Elisa Cimbaro ha 14 anni e vive a Tarvisio, in provincia di Udine. "Sono nata in un'epoca sbagliata" afferma, dal momento che non sempre si sente capita e accolta nel suo paesino di cinquemila abitanti, dove sfoggia uno stile molto particolare. "Mi piace vestire gotico, lo trovo più elegante rispetto agli altri stili".

Chi è Edoardo Lo Faso

Edoardo Lo Faso ha 16 anni e vive a Catania. Studiare per lui è facile, sicuramente gli è più difficile "traslitterare", ovvero trasportare le proprie lettere da un linguaggio ad un altro, come ha ben spiegato lui stesso. Si definisce una persona di cuore, prima ci sono gli altri e dopo viene lui. Questo è il suo profilo Instagram, ancora poco attivo, però.

Chi è Valentina Comelli

Valentina Comelli ha 15 anni e vive a Zone, in provincia di Brescia. Una ragazza di montagna dove sicuramente il fresco non le manca, si definisce permalosa e vivace. Anche sua madre conferma, dicendo che Valentina ha un carattere decisamente impegnativo. Il suo profilo Instagram è @vale.come

Chi è Raffaele Fiorella

Raffaele Fiorella ha 15 anni e vive a Barletta, in provincia di Barletta Andria Trani. Da grande vorrebbe fare il giornalista sportivo: "Per me il calcio è più di un gioco, è vita" ed è determinato a realizzare il suo sogno.

Chi è Anastasia Podeschi

Anastasia Podeschi ha 16 anni e vive a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. È una ragazza permalosa, testarda, ma determinata. Sempre indaffarata perché odia la noia, è una di quelle persone che sarebbe meglio non provocare: "Altrimenti ti spengo" dice con una certa grinta. Il suo profilo Instagram è @anastasiapodeschi