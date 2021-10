All Together Now 2021, l’omaggio a Raffaella Carra fa ballare tutti La nuova edizione di All Together Now 2021 sempre in onda su Canale 5 è partita puntando sulle emozioni forti: l’omaggio di Michelle Hunziker e di tutti i giudici al talento e al genio di Raffaella Carrà. Tra i concorrenti spiccano le esibizioni di Samir e di Giacomo Voli, vecchia conoscenza dei talent, già secondo a The Voice of Italy 2.

"Ha deciso di diventare l'astro più luminoso del cielo". Michelle Hunziker ha reso omaggio a Raffaella Carrà con un medley nella prima puntata di "All Together Now" e ha fatto ballare tutto il muro e tutti i giudici. Un momento emozionante celebrato e salutato positivamente anche sui social. Al medley hanno partecipato tutti i giudici: Anna Tatangelo, Rita Pavone, J-Ax e Francesco Renga.

La nuova edizione di All Together Now

La nuova edizione di All Together Now 2021 sempre in onda su Canale 5 quest'anno ha diverse novità, tra tutti i giudici. Quest'anno, oltre a J-Ax e Rita Pavone, ci sono anche Anna Tatangelo e Francesco Renga. Non è l'unica novità di certo. Anche il premio finale, destinato al vincitore è stato raddoppiato. Se l'anno scorso, il vincitore arrivava a 50mila euro, a partire da quest'anno il vincitore riceverà 100 mila euro. Ma non è tutto. Il vincitore quest'anno avrà la possibilità di incidere una cover che verrà trasmessa dalla radio partner di All Together Now, R101.

I concorrenti di All Together Now 2021

Tra i concorrenti di All Together Now 2021 che si sono particolarmente distinti nella prima puntata: Michelle che ha impressionato con un punteggio di 95 cantando un pezzo di Donna Summer, "Bad Girl". Grande risultato anche per Giacomo Voli, rocker già visto nella seconda edizione di The Voice of Italy. Giacomo è arrivato secondo in quella edizione stravinta da Suor Cristina. La sua esibizione ha conquistato tutti, ricevendo 100. Giacomo Voli ha cantato "Somebody to Love" dei Queen. Anche Samir ha conquistato il 100 cantando un pezzo molto complicato: "Earth Song" di Michael Jackson. Il voto del muro è stato di 93: confermato da Francesco Renga e Anna Tatangelo, ma aumentato da Rita Pavone, che ha assegnato un +2, e da J-Ax: "Io il talento so riconoscerlo", assegnando al ragazzo un +5.