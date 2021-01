Il 10 dicembre 2020 è uscita su Netflix Alice in Borderland. La serie giapponese, tratta dal manga thriller "Imawa no Kuni no Alice", ha incontrato subito grande successo diventando un caso internazionale. Otto episodi che tengono alto il ritmo della tensione, mescolando azione e horror e che meritano una seconda stagione. La data d'uscita non è ancora ufficiale, ma la seconda stagione potrebbe arrivare molto presto.

Alice in Borderland 2, la data d'uscita della seconda stagione

Tutto quello che c'è da sapere sulla data d'uscita della seconda stagione di Alice in Borderland. Purtroppo, al momento non c'è ancora una data ufficiale d'uscita. Stando però alle ultime indiscrezioni, i nuovi episodi potrebbero arrivare entro l'inverno 2021.

Alice in Borderland, la trama della serie tv

Arisu è un ragazzo apatico, con l'ossessione per i videogiochi, che si ritrova improvvisamente catapultato in una Tokyo parallela. È costretto a giocare a un pericoloso gioco di sopravvivenza insieme ai suoi amici. Chi non partecipa, viene comunque fatto fuori. Ariu incontra Usagi, una ragazza che ha deciso di gareggiare per conto suo, ma insieme supereranno molti pericoli fino ad arrivare alla possibile risoluzione finale di ogni gioco. Per ogni gioco, si vince una carta. In questo scenario, si muove un'organizzazione chiamata la Spiaggia, sotto cui giocano la maggior parte dei giocatori che cercano di completare tutto il mazzo di carte a disposizione.

Alice in Borderland, il cast di attori e personaggi

Ryōhei Arisu è Kento Yamazaki;

Yuzuha Usagi è Tao Tsuchiya;

Chōta Segawa interpretato da Yûki Morinaga;

Daikichi Karube interpretato da Keita Machida;

Shuntarō Chishiya interpretato da Nijirô Murakami;

Morizono Aguni interpretato da Sho Aoyagi;

Rizuna Ann interpretata da Ayaka Miyoshi;

Niragi interpretato da Dori Sakurada;

Hikari Kuina interpretata da Aya Asahina;

Last boss interpretato da Shuntarô Yanagi;

Boshiya Hatter interpretato da Nobuaki Kaneko;

Kano Mira interpretata da Riisa Naka.