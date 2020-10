Si chiama Alfredino – Una storia italiana la miniserie Sky con Anna Foglietta che racconta la tragica vicenda del giugno 1981, quando il piccolo Alfredino Rampi perse la vita dopo una lunga agonia in fondo a un pozzo nel quale era caduto. Una storia che da quasi 40 anni è tristemente parte della nostra memoria, segnata da un'attenzione mediatica senza precedenti e un Paese intero immobilizzato in attesa speranzosa che il bambino potesse essere salvato. La morte del piccolo Alfredino è percepita ancora oggi come un trauma collettivo nazionale, che diede impulso, negli anni successivi, alla costituzione della Protezione civile, divenuta fondamentale nei decenni per affrontare momenti di emergenza.

Il cast della miniserie

In queste ore è stato annunciato il cast completo di Alfredino – Una storia Italiana, miniserie in quattro puntate prodotta da Sky e da Marco Belardi per Lotus Production. Al fianco di Anna Foglietta, che interpreterà Franca Rampi, madre di Alfredino, ci saranno Francesco Acquaroli nei panni del comandante dei Vigili del fuoco Elveno Pastorelli, Vinicio Marchioni in quelli di Nando Broglio, il vigile del fuoco che provò a tenere compagnia e a motivare Alfredo durante quelle terribili ore, Luca Angeletti che è Ferdinando Rampi, padre di Alfredino; e ancora Beniamino Marcone nei panni di Marco Faggioli, uno dei pompieri accorsi sul luogo della tragedia, Giacomo Ferrara come Maurizio Monteleone, il secondo degli speleologi che provarono a recuperare il piccolo, Valentina Romani che interpreterà la geologa Laura Bortolani; Daniele La Leggia nei panni di Tullio Bernabei, caposquadra del gruppo di speleologi e primo a calarsi nel pozzo, Riccardo De Filippis che è Angelo Licheri, “l’Angelo di Vermicino”, ultimo a calarsi nel pozzo e a provare a salvare Alfredo; infine Massimo Dapporto l’allora Presidente della Repubblica Sandro Pertini, accorso sul posto in quelle ore concitate di angosciosa attesa.

Quando va in onda Alfredino – Una storia italiana

La miniserie è diretta da Marco Pontecorvo, mentre la sceneggiatura è di Barbara Petronio. Nulla ancora si sa sulla data di messa in onda della serie su Sky e Now Tv, ma è probabile l'attesa per giugno 2021, quando saranno trascorsi esattamente 40 anni dalla tragedia di Vermicino.