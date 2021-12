Alex Belli: “Se Delia Duran dovesse lasciarmi amen, non finisce il mondo” Al Grande Fratello Vip, Alex Belli sembra aver fatto pace con l’idea che la sua compagna Delia Duran possa decidere di lasciarlo, alla luce del suo rapporto con Soleil Sorge.

A cura di Daniela Seclì

La puntata del Grande Fratello Vip 2021, trasmessa lunedì 6 dicembre, ha concesso il consueto spazio agli sviluppi del rapporto tra Alex Belli e Delia Duran. Come accade spesso quando si tratta dei due concorrenti, si fa fatica ad avere un quadro chiaro di quale sia la situazione. A giudicare dalle dichiarazioni riportate da Biccy.it, dopo la puntata, l'attore sarebbe tornato a parlare del rapporto con Delia Duran.

La confessione di Alex Belli a Soleil Sorge

Alex Belli, secondo quanto riporta Biccy, avrebbe assicurato a Soleil Sorge che se Delia Duran avesse varcato la porta rossa durante la diretta, sarebbe andato via con lei, dunque avrebbe aggiunto: "Io uscirò con Delia come dimostrazione d’amore". Avrebbe anche precisato che il pensiero di andare via, sarebbe strettamente legato all'incapacità di stare lontano da Soleil:

"Se penso di andarmene è perché non riesco a stare lontano da te. Andare via è l’unico modo per starti lontano. Non devo dimostrare nulla a nessuno. Prendo la donna che amo e me ne vado definitivamente. Come mai non esco adesso? Perché è lavoro e ho un contratto, tanto davanti ho pochi giorni e poi per me finisce”.

Alex Belli pronto a perdere Delia Duran

Soleil Sorge sarebbe apparsa perplessa, dopo le parole di Alex Belli. La concorrente, infatti, avrebbe replicato: "Perché non te ne vai adesso? Ok, non è entrata lei, ma è a casa vostra, puoi uscire e raggiungerla". In realtà, Alfonso Signorini non si è premurato di fare sapere a Belli, che Delia Duran ha lasciato Milano. Dopo aver detto che avrebbe lasciato la casa per amore di Delia, Alex Belli avrebbe anche aggiunto che se la compagna dovesse decidere di lasciarlo, se ne farebbe una ragione: