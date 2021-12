Alex Belli ha un crollo dopo il “bacio finto” di Soleil Sorge, l’attore piange disperato: “Stron**” Dopo lo scontro con Soleil Sorge e il bacio “finto” che la gieffina gli ha dato per dargli una lezione, Alex Belli ha avuto un crollo. Il concorrente del Grande Fratello Vip è scoppiato a piangere.

La giornata di lunedì 13 dicembre, è stata particolarmente burrascosa per alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. In particolare, Alex Belli e Soleil Sorge stanno vivendo i giorni peggiori della loro permanenza nel reality. L'attore ha anticipato alla gieffina, di avere deciso di lasciare il reality per "problemi reali". Per sapere se andrà fino in fondo e attraverserà la porta rossa, occorrerà attendere la diretta con Alfonso Signorini. Intanto, Belli è crollato in lacrime dopo avere assistito alla reazione di Soleil Sorge.

Le lacrime di Alex Belli dopo il bacio "finto" di Soleil Sorge

Soleil Sorge, dopo aver litigato furiosamente con Alex Belli, lo ha baciato con passione davanti agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip. Tutti hanno pensato che fosse un gesto di pace ed è scattato l'applauso. La gieffina, invece, ha gelato l'attore dicendogli: "Lo senti questo? È finto come tutto quello che sei stato fino ad oggi con me". Dopo aver ricevuto questo colpo basso, Belli è stato molto male. In bagno ha pianto disperatamente: "Voglio andare via, voglio andare via di qua caz**. Fatemi andare via di qua".

Il chiarimento tra Alex Belli e Soleil Sorge

Alex Belli, dopo la lite con Soleil Sorge e dopo aver versato tutte le sue lacrime, è andato da lei per provare a chiarire: "Cosa ti ho fatto per farmi così male?". La gieffina ha replicato:

"Se non lo realizzi tu, non te lo dirò di certo io. Non ho neanche più voglia sinceramente. Devo pensare a me stessa, al fatto di dover restare qui. Adesso che, grazie anche a te, ho avuto la forza di farlo. Di credere in me per poterlo fare e quindi ti ringrazio di questo. Adesso, però, fammelo fare ok? In bocca al lupo per tutto".

La freddezza di Soleil Sorge lo ha spiazzato: "Quanto sei stron**. Perché ti proteggi? Perché ora devi fare questa protezione? Non serve". L'ex volto di Uomini e Donne ha detto che "tutti" pensano che i suoi comportamenti siano sempre frutto di una protezione quando non è così. Belli si è infastidito nel sentirsi paragonare a "tutti": "Io non sono tutti". Ma Soleil lo ha gelato: "Tu sei tutti. Non c'è nulla di diverso da tutti". Questa risposta ha riacceso gli animi, Belli ha replicato:

"E in te non c'è nulla di diverso di una persona insensibile, che cerca di ferirmi perché è l'unica cosa che le riesce bene. Ti do una news flash, ce l'hai fatta. Sei contenta adesso?"

Soleil ha tagliato corto: "Almeno ora mi prendo gli insulti per qualcosa che ho fatto davvero, ora prendi questa foto e tienila stretta nel cuore e cancella tutte le altre. Se voglio che bruciamo l'album di questi tre mesi? L'hai bruciato tu".