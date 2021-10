Alessia Logli nel tutorial di Detto Fatto è la figlia di Roberta Ragusa Protagonista di una delle ultime puntate di Detto Fatto, in cui si è sottoposta ad un tutorial per capelli, è stata Alessia Logli: la figlia di Roberta Ragusa. La ventenne è stata presentata senza che fosse menzionato il suo cognome, adesso è una modella e già era stata in televisione, ospite di Live-Non è la D’Urso.

A cura di Ilaria Costabile

Come è ben noto a Detto Fatto, il programma di Rai2 condotto da Bianca Guaccero, i tutorial sono parte integrante della trasmissione, e spesso sono gli spettatori a chiedere che i professionisti del programma li aiutino. Tra i protagonisti delle scorse puntate è apparsa una ragazza, Alessia Logli, che ha richiesto un aiuto per i suoi capelli. Come notato da FqMagazine, il nome della giovane non è del tutto sconosciuto e, infatti, si tratterebbe della figlia di Roberta Ragusa, la donna scomparsa da Gello San Giuliano Terme nel 2012, e il cui marito, Antonio Logli, è stato condannato a vent'anni per il suo omicidio.

Alessia Logli protagonista a Detto Fatto

L'arrivo di Alessia Logli in studio è preceduto da una video richiesta, nella quale la ragazza spiega quale sia la sua necessità: "Ciao Bianca, vorrei che uno dei vostri tutor mi insegnasse ad acconciare i capelli in modo semplice e veloce da poter rifare a casa, capitano sempre uscite dell’ultimo minuto e non so mai che cosa fare. Confido nel vostro aiuto". La ragazza, quindi, si abbandona alle sapienti mani di Davide Cichello, che realizza una pettinatura in dieci minuti, spiegata però nei minimi dettagli. In puntata, però, non è stato pronunciato il suo cognome, probabilmente per evitare una sovraesposizione mediatica legata alla sua vicenda personale.

Alessia Logli a Live-Non è la D'Urso

Attualmente Alessia è una modella e anche su Instagram ha un seguito non da poco, con circa 15mila follower e in questi anni ha partecipato anche a concorsi di bellezza. Non è però la prima volta che la ragazza compare in televisione, dal momento che fu ospite nel salotto di Live-Non è la D'Urso, dove aveva parlato della sua vicenda e della scomparsa della mamma. In quell'occasione aveva ribadito l'innocenza del padre: