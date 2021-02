Alessandro Sallusti è risultato positivo al Covid. Il direttore de Il Giornale lo ha annunciato in una dichiarazione rilasciata all'Adnkronos, sottolineando tuttavia di essere asintomatico: "Purtroppo sono risultato positivo al tampone. Per fortuna sono totalmente asintomatico e sto benissimo ringraziando Dio. Ho fatto il tampone non perché stessi male, ma in quanto lunedì avevo un impegno ed era presumibile farlo".

La carriera di Sallusti

Giornalista professionista dal 1981, Alessandro Sallusti ha lavorato nel 1987 a il Giornale con Indro Montanelli, prima di passare a Il Messaggero, quindi ad Avvenire e al Corriere della Sera. Nel corso degli anni è stato poi vicedirettore de Il Gazzettino di Venezia e direttore de La Provincia di Como, mentre dal gennaio 2007 al 15 luglio 2008 è stato direttore responsabile di Libero, testata che ha successivamente lasciato per diventare editore e direttore de L'Ordine di Como, testata nella quale aveva lavorato in giovane età, che torna quindi a essere pubblicato dopo che Sallusti ne assume la guida.

Negli anni successivi al 2008 inizia la sua frequente presenza in televisione in vari programmi di opinione. Alessandro Sallusti è una presenza abituale in televisione, in molti dei programmi di approfondimento politico e di attualità. Sia su La7, dove è spesso ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo e di Corrado Formigli a Piazzapulita, oltre che in Rai e a Mediaset.

Il ritorno a Il Giornale nel 2010

Nel 2009 decide di lasciare la direzione de L'Ordine, conservando tuttavia una collaborazione come editorialista, per ricoprire il ruolo di condirettore de il Giornale al fianco di Vittorio Feltri. Dal 24 settembre 2010 Sallusti ha assunto la carica di direttore responsabile del Giornale, mentre Vittorio Feltri è nominato direttore editoriale.