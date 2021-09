Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi arrivano su Netflix con “Mio fratello, mia sorella” Alessandro Preziosi, debutto assoluto sulla piattaforma, e Claudia Pandolfi sono i protagonisti di “Mio fratello, mia sorella”, una commedia agrodolce diretta da Roberto Capucci e prodotta da Marco Belardi. Due fratelli agli antipodi costretti a convivere in seguito a un patto successorio. Nel cast anche Ludovica Martino e Caterina Murino.

È certamente uno dei film italiani più attesi in uscita su Netflix il prossimo ottobre. È Mio fratello, mia sorella, commedia agrodolce diretta da Roberto Capucci, prodotta da Marco Belardi con Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi grandi protagonisti. Nel caso di Alessandro Preziosi si tratta di un vero e proprio esordio sulla piattaforma Netflix. La sinossi: alla morte del padre, Tesla (Claudia Pandolfi) e Nik (Alessandro Preziosi) si ritrovano a dover convivere per un anno sotto lo stesso tetto, a causa di un singolare patto successorio. Nel cast anche Ludovica Martino (Skam Italia, Sotto il sole di Riccione) e Caterina Murino (Casino Royale), Francesco Cavallo (La Scuola Cattolica, di prossima pubblicazione) e Stella Egitto (In guerra per amore, Il commissario Montalbano). "Mio fratello, mia sorella" sarà disponibile su Netflix a partire dall'8 ottobre 2021.

La trama del film

Quella che segue è la trama ufficiale del film "Mio fratello, mia sorella". Dopo la morte del padre, Tesla e Nik, fratello e sorella, si ritrovano a dover convivere sotto lo stesso tetto per rispettare le volontà del defunto. Una convivenza resa difficile dai figli di Tesla: Sebastiano, violoncellista di grande talento affetto da schizofrenia ad alto funzionamento, e Carolina, con cui Tesla ha un rapporto molto conflittuale. Una convivenza che, tra le difficoltà di due fratelli agli antipodi, diventa un punto di forza soprattutto nel rapporto che Nik svilupperà con Sebastiano. Gli eventi porteranno i personaggi a trovare un equilibrio, facendo i conti con le proprie paure e con i propri segreti.

"Mio fratello, mia sorella" è un film Netflix in associazione con Mediaset, prodotto da Lotus Production, una società di Leone Film Group. Il film sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dall'8 ottobre 2021.