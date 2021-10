Alessandro Greco torna in tv con Dolce Quiz, un nuovo show nel weekend di Rai2 Sta per arrivare su Rai2 un nuovo programma, si tratta di Dolce Quiz, uno show incentrato sul mondo della pasticceria condotto da Alessandro Greco. Il conduttore sarà affiancato da Ernst Knam e Alessandra Mion Knam che fungeranno da giudici. La prima puntata andrà in onda sabato 16 ottobre a mezzogiorno.

A cura di Ilaria Costabile

Alessandro Greco torna in tv, stavolta il conduttore sarà protagonista nel weekend di Rai2 con un nuovo programma. Si tratta di Dolce Quiz, uno show che andrà in onda per ben sei puntate e che, come si evince dal nome scelto per la trasmissione, sarà incentrato sul mondo della pasticceria. La prima puntata andrà in onda sabato 16 ottobre a mezzogiorno.

I protagonisti dello show

Accanto al noto volto tv ci saranno anche alcuni protagonisti di eccezione, ovvero Ernst Knam e Alessandra Mion Knam, due nomi notissimi tra gli appassionati di dolci. Insieme a loro, poi, ci saranno anche il sommelier Filippo Bartolotta che accompagnerà il pubblico in un viaggio tutto italiano tra i migliori vitigni alla scoperta delle eccellenze enologiche e, inoltre, non mancheranno anche degli inviati: Claudio Guerrini e Alessia Bertolotto che arricchiranno ogni puntata con nuovi racconti. Se il collegamento con "dolce" è stato trovato, manca però quello con "quiz" che presuppone la presenza di un gioco e, infatti, nel nuovo show di Rai2 non mancheranno delle manche in cui i partecipanti di ogni puntata potranno mettersi alla prova.

In cosa consiste Dolce Quiz

Ad ogni appuntamento, infatti, gareggeranno due diverse coppie, formate da un personaggio noto appassionato di dolci che sarà accompagnato da un suo amico o un parente. Prima dell'inizio della fida i partecipanti riceveranno a casa una "sweet box" al cui interno vi sono degli ingredienti con cui dovranno preparare un dolce. Alla fine della puntata le loro preparazioni verranno assaggiare da Ernst Knam e consorte. La preparazione dei dolci è resa più difficile da alcune domande alle quali dovranno rispondere i concorrenti che, se daranno la risposta esatta, potranno assaggiare le prelibatezze dolciarie che intanto passeranno sotto i loro occhi. Nella prima puntata si sfideranno Samuel Peron, ballerino di Ballando con le Stelle, che gareggerà insieme alla sua amica Alessandra; mentre l'altra coppia è quella formata da Manila Nazzaro che avrà al suo fianco il suo amico Marco.