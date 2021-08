Alessandro Cavallo di Amici20 inizia una nuova avventura: “Ho realizzato il mio sogno” Alessandro Cavallo continua a dimostrare di essere stato uno dei grandi talenti della ventesima edizione di Amici. Il ballerino pugliese, infatti, ha comunicato sui social una notizia che lo ha riempito di gioia e di orgoglio. Grazie alla sua costanza e alla sua bravura è entrato a far parte di una delle compagnie più prestigiose della danza contemporanea, dove presto inizierà una nuova avventura.

A cura di Ilaria Costabile

L'esperienza ad Amici20 per Alessandro Cavallo è stata altamente formativa e ha aperto delle grandi opportunità al giovane ballerino pugliese che, proprio nello show di Maria De Filippi, ha ritrovato la forza di mettersi in gioco e di dare tutto se stesso alla danza. Ed ecco che, infatti, l'ex finalista del talent è riuscito ad afferrare con le sue mani un sogno che credeva irraggiungibile, come racconta in un post pubblicato su Instagram.

Un nuovo successo per Alessandro Cavallo

La costanza e la determinazione sono la chiave che apre le porte delle grandi opportunità, ed è proprio grazie al suo impegno, la dedizione e sicuramente al talento già dimostrato in tv, che Alessandro Cavallo è riuscito a conquistare un posto in una delle compagnie più prestigiose al mondo. Si tratta della Bejart Ballet di Losanna, fondata nel 1984 da Maurice Bejart, uno dei grandi innovatori della danza contemporanea, autore di opere teatrali di grande impatto coreografico ed emotivo. Il giovane ballerino pugliese, quindi, entusiasta per questo traguardo, non esita a condividere questa felicità anche sui social:

Toccare il cielo con un dito capita, a me è successo. Sono stato cresciuto dai miei genitori con poche regole: essere sempre perbene, mettercela tutta e soprattutto “perseverare” cosa non diabolica ma anzi fondamentale. Oggi sono davvero felice perché si è avverato il mio sogno. Sono entrato nella compagnia internazionale che da sempre per me ha rappresentato “il luogo dove vorresti essere”. Grazie Bejart ballet per aver creduto in me, io ce la metterò tutta per essere alla vostra altezza!

Il messaggio, poi, si chiude con un ringraziamento speciale ai suoi genitori che lo hanno sempre supportato in questo lungo percorso.

La rinascita dopo l'infortunio

Una soddisfazione che arriva non solo dopo essere stato sul punto di conquistare la vittoria alla ventesima edizione di Amici, ma anche dopo uno dei periodi più difficili della sua vita da giovane artista. Prima ancora di partecipare al talent di Canale 5, infatti, Alessandro è stato vittima di un infortunio, come ha raccontato in una intervista a Verissimo: