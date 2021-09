Alessandro Cattelan chiude Da Grande con ascolti in calo, vince ancora Scherzi a Parte La seconda puntata di Da Grande peggiora il risultato del debutto di Alessandro Cattelan su Rai1, chiudendo con 2.879.000 spettatori, 15.21% di share. Vince ancora Scherzi a Parte di Enrico Papi, format storico e collaudato che ha raccolto davanti alla Tv 3.043.000 spettatori pari al 17.3% di share.

A cura di Andrea Parrella

L'esperienza di Da Grande si chiude con il segno negativo. La seconda e ultima puntata dello show d'esordio su Rai1 di Alessandro Cattelan ha registrato un dato di ascolti più basso di quello (già non troppo positivo) della prima puntata. La media di Rai1 nella prima serata di domenica 26 settembre è di 2.196.000 spettatori pari al 12% di share. A prevalere è ancora una volta Enrico Papi con Scherzi a Parte, con la terza puntata andata in onda su Canale 5. Il programma ha raccolto davanti al video 3.043.000 spettatori pari al 17.3% di share.

Il calo di Da Grande

Si afferma ancora Enrico Papi, tornato quest'anno a Mediaset per prendere le redini del format storico di Canale 5. Per Cattelan, che ha chiuso la seconda puntata con unmonologo di risposta alle critiche ricevutenel corso della prima settimana, si tratta di un risultato peggiorativo rispetto alla prima puntata di Da Grande, seguita da 2.879.000 spettatori, 15.21% di share.

Gli ascolti delle altre reti

Si prosegue con Rai2, con NCIS Los Angeles che ha catturato l’attenzione di 1.232.000 spettatori, pari al 5.5% di share e NCIS New Orleans, con 1.283.000 di telespettatori, pari al 6 di share. Meglio fa Italia 1 mandando in onda San Andreas intrattenendo 1.295.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Rai3 è andato in onda il film Il Ponte delle Spie che ha raccolto davanti al video una media di 1.116.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Rete 4 ha invece proposto Controcorrente, condotto da Veronica Gentili, che è stato visto da una media di 696.000 spettatori corrispondenti al 3.7% di share. Su La7 è andata in onda Atlantide di Andrea Purgatori che ha fatto segnare il 2.7% di share con una media di 429.000 spettatori. Su Tv8 MasterChef Italia è la scelta di 503.000 spettatori (pari al 2.8% di share) mentre sul Nove il film Pearl Harbor ha raccolto una media del 2% con 314.000 spettatori.