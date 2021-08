Alessandro Autera e Carlotta Adacher sono tornati insieme, lui: “Sono andato a riprendermela” È durata meno di cinque giorni la fine della relazione tra Alessandro Autera e Carlotta Adacher di Temptation Island. Lui è tornato sui suoi passi: “Sono andato a riprendermela. Noi sappiamo quello che siamo, chi parla per invidia resta il nulla”. La tentatrice: “Le persone parleranno sempre ma noi siamo forti”.

È durata meno di cinque giorni la fine della relazione tra Alessandro Autera e Carlotta Adacher di Temptation Island. Lui è tornato sui suoi passi: "Sono andato a riprendermela". Il sereno tra i due è tornato, ma le condizioni meteorologiche dell'amore – passateci questa metafora – sembrano quantomeno instabili. Un tira e molla, un lascia e prendi che dura da tempo ormai: quanto farà bene alla coppia che, come è noto, si è formata proprio grazie a Temptation Island. Lei tentatrice, lui arrivato con Jessica Mascheroni, con cui ha deciso di troncare la relazione. Cosa succederà adesso?

Cosa è successo tra Alessandro Autera e Carlotta Adacher

Solamente quattro giorni fa, la notizia: Alessandro Autera e Carlotta Adacher non si frequentano più. Nonostante dopo Temptation Island sembravano promettere una grande storia d'amore, l'ex fidanzato di Jessica Mascheroni non ha più trovato quel feeling. Così, l'annuncio congiunto con lui che non ammetteva ripensamenti: "Mi ha bloccato sui social". E lei invece: "Non ci frequentiamo più". Ma è bastata meno di una settimana ai due per capire che forse non frequentarsi sarebbe stato un gran peccato. Si sono tornati a dare un'opportunità e su Instagram hanno lanciato una frecciata ai criticoni.

La foto su Instagram

Con una foto su Instagram, la coppia ha annunciato di essere tornati insieme. La didascalia è molto chiara ed è anche un modo per allontanare gli hater che si erano già affannati a cercare congetture e cattiverie: "Nulla da scrivere. Noi sappiamo quello che siamo. Chi parla per invidia resta il nulla". E Carlotta Adacher replica: "Le persone parleranno sempre ma noi siamo forti. Palese". Una scelta di termini fatta un po' alla rinfusa, come la pesca fortunata del Luna Park, ma come si dice in questi casi: contenti loro, contenti tutti.