La terza stagione de L'Allieva è in arrivo, con la partenza prevista per domenica 27 settembre, in prima serata su Rai1. I protagonisti della serie, Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, sono stati ospiti di Mara Venier a Domenica In proprio per ricordare l'appuntamento con la terza e probabilmente ultima stagione della serie molto amata dal pubblico della prima rete.

Come si sono conosciuti Alessandra Mastronardi e il suo fidanzato

Nel raccontarsi alla conduttrice i due attori non hanno risparmiato alcuni dettagli sulla vita privata. E se Lino Guanciale si è sposato a sorpresa alcune settimane fa con Antonella Liuzzi, la situazione sentimentale di Alessandra Mastronardi è stabile da diversi anni, ovvero da quando è iniziato il suo rapporto con Ross McCall, che lei ha svelato di aver conosciuto in maniera piuttosto anomala: "Io e il mio fidanzato ci siamo praticamente conosciuti su Skype, in videochiamata. È come se ci fossimo prima conosciuti e poi innamorati”. Proprio in merito al matrimonio di Lino Guanciale, Alessandra Mastronardi ha confermato l'ottimo rapporto con il collega e il clima scherzoso che caratterizza il loro rapporto. "È diventato più bello da quando si è sposato”, ha confermato alla conduttrice.

Chi è Ross McCall

Come Alessandra, anche McCall è un volto noto del cinema. Di origini scozzesi, è noto soprattutto per il ruolo di Joseph "Joe" Liebgott nella serie tv americana “Band of Brothers – Fratelli al fronte”. Cresciuto in Inghilterra, McCall ha 43 anni, 10 in più della Mastronardi. Ottenne il suo primo ruolo quando ne aveva 13 e fu scelto per recitare nel videoclip di “The Miracle” dei Queen accanto a Freddie Mercury. Nel 1993 recitò nella serie tv per bambini della BBC “The Return of the Borrowers”. Dopo aver partecipato alle riprese del film drammatico “Green Street”, McCall apparve come guest star nella serie tv “White Collar”, nel ruolo di Matthew Keller. In seguito, l’attore ha realizzato un documentario a sostegno della campagna di Sea Shepherd “Operation Sleppið Grindini”.