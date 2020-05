Alda D'Eusanio è stata multata dalla Guardia di Finanza per una somma pari a 400 euro perché indossava una mascherina abbassata, poiché rotta, in un bar sotto casa sua. "Un'ora e mezza e sto ancora aspettando che mi notifichino questa sanzione, mi hanno detenuta in piazza mentre i mafiosi sono stati rimandati a casa per il coronavirus, i cittadini onesti così si sentono vessati" ha aggiunto in una diretta Instagram condivisa per protesta.

Il lungo sfogo fuori il bar

Lo sfogo è andato per le lunghe, anche perché pare che l'attesa sia stata altrettanto. La nota conduttrice e opinionista tv ha commentato davanti agli agenti il fermo al quale è stata sottoposta:

Un cittadino non è nemmeno più libero di uscire di casa e prendere un caffè, che si ritrova agenti della Guardia di Finanza che lo multano e lo sanzionano per il semplice fatto che non si è portato dietro la scorta di mascherine. […] Inseguono i cittadini che non sono più liberi neanche di entrare in un bar. Erano in tre, nemmeno uno, e noi paghiamo. Non arriva la cassa integrazione, non arrivano i 600 euro, non arrivano gli aiuti, ma arrivano tre agenti a multare perché ti si è rotta la mascherina.

L'appello al comandante della Guardia di Finanza

L'appello in video è subito rivolto al comandante della Guardia di Finanza: "Faccio questa cosa per difendere tutti i cittadini che non possono difendersi. Le regole non vanno applicate in modo stolto e contro i cittadini, non siamo cittadini che offendono o trasgrediscono. E se si rompe una mascherina non è un delitto, mi rivolgo al comandante generale della Guardia di Finanza".

Cosa le hanno contestato nella multa di 400 euro

Una volta ricevuta la multa e la richiesta di firmarne le motivazioni, Alda D'Eusanio ha letto in diretta il contenuto della notifica, contestandolo a gran voce e chiarendo la sua posizione: