Alberto Angela ricorda Gigi Proietti a un anno dalla morte: “Eri un grande amico, ci manchi” Un anno dopo la scomparsa di Gigi Proietti, è grande la mancanza del suo estro e del suo genio nel mondo del teatro e del cinema. Alberto Angela lo ricorda così: “Un anno fa, ci lasciava un grande amico. Voglio ricordarlo con questo scatto su uno degli ultimi set realizzati insieme. Ci manchi tanto”.

Alberto Angela ha ricordato Gigi Proietti nell'anniversario della sua scomparsa. Come è noto, Gigi Proietti aveva lavorato accanto al divulgatore scientifico per le più recenti edizioni di "Ulisse, il piacere della scoperta": "Un anno fa ci lasciava un grande amico". Il 2 novembre non è un giorno come tanti, non lo sarà mai più.

Il ricordo di Alberto Angela

Alberto Angela ha ricordato "un amico". Un anno dopo la scomparsa di Gigi Proietti, è grande la mancanza del suo estro e del suo genio nel mondo del teatro e del cinema:

Un anno fa ci lasciava un grande amico, Gigi Proietti. Voglio ricordarlo con questo scatto su uno degli ultimi set realizzati insieme e unirmi all'affetto, ai pensieri e ai sorrisi che migliaia di persone oggi gli dedicheranno con il cuore. Ci manchi.

"Gigi Proietti era un gigante"

In una intervista a La Repubblica, Alberto Angela commentò così a caldo la scomparsa di Gigi Proietti: "La cosa che mi ha colpito di più di Gigi Proietti? L'umiltà. Era un gigante. Fin dall'inizio quello che mi ha stupito è stato trovarmi davanti un gigante, un vero grande interprete – a teatro, al cinema, in tv – una persona colta, un artista immenso che faceva tutto con una professionalità assoluta e rimaneva umile. Oggi è esattamente il contrario". Sulla sua partecipazione a Ulisse: "Per Ulisse volevamo una grande voce e un grande interprete, che desse corpo e anima al racconto. Gigi era perfetto. In tutti questi anni è stato una sicurezza, quando ero sul set con lui avevo la certezza di essere accanto a un gigante". Gigi Proietti era un uomo di grande cultura e quando si sono incontrati c'è stato subito uno scambio vicendevole: "Quando se ne vanno queste persone così speciali il mondo è più solo, Proietti è insostituibile, rischiarava la vita, la riempiva. Per tutti, era bello che ci fosse".

Gli omaggi del mondo dello spettacolo

È stata una giornata di omaggi da parte di tanti del mondo dello spettacolo. La puntata odierna di Oggi è un altro giorno si è aperta proprio nel ricordo di Gigi Proietti. In studio erano presenti Massimo Wertmuller e in collegamento da Napoli Marisa Laurito. Massimo Wertmuller è stato un suo allievo: "La leggerezza di Gigi Proietti era incredibile, era uno che sapeva giocare con la vita". Enrico Brignano: "È già passato un anno e non ci sembra vero". Anche l'attore Pino Quartullo ha ricordato il suo maestro pubblicando una foto del suo matrimonio. Gigi Proietti, infatti, era stato il suo testimone di nozze: "Un anno che Gigi ci ha lasciato. Mio maestro, amico, testimone di nozze, regista, non ci siamo ancora rassegnati".