Al GF Vip Raffaella Fico, Davide Silvestri e Amedeo Goria in nomination La fase finale della nona puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 11 ottobre è dedicata alle nomination, che hanno destinato ufficialmente al televoto Raffaella Fico, Amedeo Goria e Davide Silvestri. Nel corso della puntata non c’è stata alcuna eliminazione, l’ingresso di Vera Miales il momento più discusso della puntata.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'11 ottobre è andata in onda la nona puntata del Grande Fratello Vip. La fase finale della puntata, come sempre, è dedicata alle nomination, che hanno destinato ufficialmente al televoto Raffaella, Amedeo e Davide. Se la prima si è ritrovata già nominata, nella sessione di nomination ha portato parte degli inquilini a dover esprimere il proprio nome in forma palese, gli altri con il voto segreto.

Le nomination palesi

Tra i voti palesi c'è Raffaella Fico che vota Davide, il quale a sua volta vota Francesca. Le princess scelgono di votare Amedeo, spiegando che "non ci è piaciuto il suo comportamento, irrispettoso per noi donne". Arriva quindi il turno di Sophie, che sceglie di votare Amedeo. Giucas Casella sceglie allo stesso modo, votando Amedeo Goria. Francesca Cipriani ricambia il voto di Davide e lo nomina, mentre Gianmaria si vendica per l'ultima incomprensione con Jo Squillo, nominandola. Carmen Russo si aggiunge ai molti che hanno votato Amedeo Goria, che a sua volta vota Davide. Infine Jo Squillo, che nomina ancora Amedeo Goria.

Le nomination segrete

Arriva quindi il momento delle nomination segrete. Il primo a entrare in confessionale è Alex Belli, che vota Gianmaria invitandolo a prendere una posizione e tirare fuori gli attributi. Soleil nomina Gianmaria, a cui contesta di continuare a non prendere mai una posizione. Manuel vota Amedeo, lo vede troppo assente nell'ultimo periodo. Ainett vota per Davide, con cui confessa di non aver stabilito alcun rapporto. Aldo Montano vota per Davide, mentre Manila Nazzaro motiva il suo voto per Amedeo tornando alla storia più discussa della serata, la presenza di Vera Miales, nominando Amedeo: "Non abbiamo ancora capito la sua vicenda personale con Vera". Nicola Pisu vota per Carmen Russo. Katia Ricciarelli vota per Gianmaria.