Al GF Vip Francesca Cipriani perde un dente nel tiramisù e un concorrente lo mangia Un dente di Francesca Cipriani è caduto nel tiramisù che gli inquilini della casa si stavano per mangiare, rendendo amaro quello che avrebbe dovuto essere un momento dolce. Uno dei concorrenti, infatti, si è ritrovato in bocca quello che credeva fosse un pezzo di plastica, ma era il dente di Cipriani.

A cura di Redazione Spettacolo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un dente di Francesca Cipriani è caduto nel tiramisù che gli inquilini della casa si stavano per mangiare, rendendo amaro quello che avrebbe dovuto essere un momento dolce. Volevano mangiarsi semplicemente il dolce della domenica, i vip che sono nella casa del Grande Fratello Vip, ma non è stato possibile. O, almeno, non è stato possibile farlo in pace dal momento che nel ridere Francesca Cipriani ha perso un dente (sic) che è finito proprio nel tiramisù, all'insaputa degli altri che se lo sono ritrovati in bocca. Una scena che resterà nel computo di quelle più stravaganti di questa edizione del programma condotto da Alfonso Signorini.

Gli inquilini erano pronti a mangiare il dolce della domenica, quando Nicola Pisu ha sentito qualcosa di strano in bocca, come se fosse un pezzo di plastica: "Stavo mangiando con gusto il pezzo di tiramisù" avrebbe detto poi proprio a Cipriani. Un pezzo di plastica che gli si era infilato in un buco che ha tra i denti e che non è stato facile togliere. Lo racconta lui stesso a Francesca Cipriani che la prende a ridere ascoltando quello che era successo e guardando l'imitazione di se stesso che ha fatto Pisu: "Sentivo che c'era qualcosa e l'ho sputato, ma dentro ce n'era un altro ancora che mi si è messo qui tra i denti, ho un buco che devo ancora chiudere e un pezzo mi si è fissato qua in mezzo ai denti e l'ho tolto con lo stuzzicadenti".

Pisu non credeva ai suoi occhi quando lo ha poggiato sul tavolo e si è accorto che era un dente ed è stato Giucas Casella a dire che era il dente di Cipriani che proprio in quel momento lo stava cercando rendendosi conto che le si era staccato. Ridendo senza sosta Pisu le dice che era stato proprio il mago a diglielo: "Infatti ora me l'ha detto, vai nell'immondizia a riprenderti il dente – ha detto l'inquilina -. Ma è rotto, che storia! È andato ormai, meno male che era uno di quelli indietro che non si vede, se era uno di quelli avanti ti ammazzavo, ci scappava il morto se mi mangiavi il dente" ha chiuso.