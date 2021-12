Aka7even: “Quando ero in coma ho sentito una presenza divina” Luca Marzano ospite a Verissimo racconta un episodio rivelatore vissuto durante il coma da bambino. “Ho avuto un contatto con i miei nonni morti, mia mamma era scioccata”. E in tema di amore ammette: “Frequento una ragazza”.

A cura di Giulia Turco

Luca Marzano in arte Aka7even è ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. La puntata in onda sabato 4 dicembre è l'occasione per il giovane artista lanciato ad Amici 20 per fare il punto sulla sua carriera, esplosa dopo l'uscita dal talent. Lo scorso novembre ha portato sul palco degli Mtv Ema 2021 l'orgoglio italiano aggiudicandosi il premio come Best Italian Act. "Oggi ho connesso Luca con Akam, finalmente mi sento davvero io", racconta alla padrona di casa.

Il coma vissuto da bambino

A soli 7 anni Luca Marzano ha vissuto un periodo buio soprattuto per la sua famiglia, quando a causa di un'encefalite e a forti crisi epilettiche è finito in coma per 7 giorni. "Per i medici non c'era più nulla da fare, avevano dato un limite di tempo ai miei genitori", racconta a Silvia Toffanin, "poi la fortuna o la fede ha voluto che mi svegliassi più forte di prima". Luca è sempre stato molto credente, sin da bambino, ed è alla sua fede che riconduce un episodio che porterà per tutta la vita con sé: "Non so in che situazione, ma ho visto i miei nonni com’erano vestiti prima di morire. L’ho raccontato a mia madre e ha confermato. È rimasta scioccata. Non voglio spiegarmi cosa sia stato, mi basta sapere che li ho visti e che ho avuto un contatto con loro", spiega davanti agli occhi stupiti della padrona di casa. "Una delle prime cose che ho detto quando mi sono svegliato è stato che volevo studiare pianoforte".

Aka7even: "Frequento una ragazza"

La domanda sull'amore era d'obbligo, considerando che il giovane cantante è stato protagonista di una tormentata liason nella scuola di Amici, terminata quando la ballerina Martina Miliddi ha deciso di interrompere la conoscenza e di frequentare Raffaele Renda fuori dalla scuola. "L’amore? Per adesso quello per me stesso è la cosa più importante", spiega Luca. "Non c’è nessuna fidanzata, ma c’è una frequentazione in corso", ammette infine a Silvia Toffanin con la promessa di raccontare presto più dettagli sulla sua nuova fiamma.