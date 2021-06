Aka7even: “Ho dedicato un’altra canzone a Martina Miliddi”, poi cancella tutto

I sentimenti di Aka7even nei confronti di Martina Miliddi ad Amici 2021 sono stati particolarmente intensi. A confermalo è il cantautore che in un tweet ha ammesso di avere scritto per la ballerina un’altra canzone oltre a “Mi manchi”. “Anche ‘Mille parole’ è stata scritta per lei”, ha ammesso per poi cancellare tutto.