Una troupe di Pomeriggio5 è stata aggredita a Faenza mentre la giornalista Cristina Abattista tentava di intervistare la figlia di Ilenia Fabbri, la donna trovata morta in casa, lo scorso sabato, con una ferita alla gola. Diversi gli operatori e i giornalisti che attendevano in strada, di fronte all’abitazione della Fabbri, che la ragazza rientrasse. Da giorni, giornalisti e videoreporter stazionano sul luogo in cui è stata ritrovata morta Ilenia Fabbri per raccontare l'accaduto e le eventuali svolte nelle indagini condotte sul decesso della donna e sulla ricerca del killer.

Il video dell’aggressione

Quando la figlia di Ilenia Fabbri, insieme ad alcuni amici, si è avvicinata all’abitazione scortata dalla polizia per depositare dei fiori sul luogo in cui è stata ritrovata morta la madre, i giornalisti le si sono avvicinati per provare a intervistarla. "Ti senti di dirci qualcosa?", le ha chiesto la giornalista Cristina Abattista ma la giovane ha rifiutato: “No, perché avete detto un sacco di mer***”. Qualche istante dopo, ancora incalzata da alcuni dei presenti, la giovane ha perso pazienza e si è scagliata contro alcuni operatori e la telecamera del programma, trattenuta prima da un’amica e in seguito dalla polizia: “Ci avete rotto il ca***!”.

La reazione di Barbara D’Urso: “Comprendiamo il dolore”

Tornata in studio dopo avere mandato in onda il breve filmato che raccontava l’accaduto, Barbara D’Urso ha difeso il lavoro della sua inviata, pur manifestando comprensione per il dolore della figlia di Ilenia Fabbri: “Comprendiamo il dolore della figlia. C’erano varie troupe televisive, si è scagliata contro la nostra telecamera.La comprendiamo ma ci dispiace perché non ci sembra di avere detto cose inesatte”. Cristina Abattista ha confermato la sua disponibilità: “Comprendiamo il dolore. In qualsiasi momento siamo a disposizione. Se ci sono state dichiarazioni inesatte, siamo a disposizione”.