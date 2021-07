La morte di Raffaella Carrà ha colto tutti di sorpresa. La regina indiscussa della televisione e dello spettacolo se n'è andata in punta di piedi, vivendo la sua malattia nel privato per non causare preoccupazione e dolore alle tantissime persone che l'hanno amata. È stato Sergio Japino suo ex compagno e collega, a dare la triste notizia: "Raffaella Carrà ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre". Dopo l'annuncio della morte di Raffaella Carrà, continuano a susseguirsi gli attestati di stima e le manifestazioni di affetto nei suoi confronti. Rai e Mediaset hanno deciso di cambiare la programmazione di lunedì 5 luglio per renderle omaggio.

Rai1 trasmette Carramba che sorpresa

Secondo le prime notizie, Rai1 ha deciso di ricordare la donna che ha dato un contributo fondamentale all'azienda di Viale Mazzini, dedicandole uno speciale e poi ritrasmettendo una puntata di uno dei suoi programmi di maggiore successo. Alle ore 20:30, subito dopo il telegiornale, Rai1 trasmetterà una puntata di Techetechetè dedicata a Raffaella Carrà. Subito dopo, gli spettatori avranno modo di rivedere la prima puntata di Carramba che sorpresa, risalente a dicembre 1995. Una preziosa occasione per ammirare ancora una volta l'amatissima Raffa nazionale.

Mediaset ricorda Raffaella Carrà con uno speciale

Anche Canale5 si toglie il cappello davanti a una stella come Raffaella Carrà. La puntata di Temptation Island andrà regolarmente in onda. Tuttavia, in seconda serata, quindi subito dopo il reality condotto da Filippo Bisciglia, Mediaset ricorderà la conduttrice con lo Speciale TG5. Gli spettatori potranno assistere a esibizioni, interviste, canzoni e tutte le tappe principali della brillante carriera di Raffaella Carrà.