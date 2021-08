Addio a Temptation Island, Maria De Filippi starebbe pensando a un nuovo format per rimpiazzarlo Come già annunciato dalla presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2021/2022, Maria De FIlippi ha in progetto di realizzare un nuovo programma tv tutto suo. La novità, secondo le indiscrezioni, è che il nuovo format potrebbe andare a sostituire Temptation Island, che rischia quindi di non tornare in tv il prossimo anno. Il motivo sarebbe l’accordo saltato tra Fascino, che produce il programma, e Banijay, che detiene i diritti internazionali del format.

A cura di Giulia Turco

Di un nuovo progetto targato Fascino si era parlato già nel corso della presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione 2021/2022. Che Maria De Filippi, la quale detiene il controllo della società al 50 % insieme a Rti-Mediaset, avesse in progetto di lanciare un nuovo programma tv tutto suo era ormai chiaro, ma la notizia bomba è che secondo le indiscrezioni lanciate da TvBlog, il nuovo format andrebbe a sostituire Temptation Island, che potrebbe quindi non tornare il prossimo anno.

Temptation Island potrebbe non tornare in tv

Stando alle indiscrezioni, a saltare sarebbe stato l'accordo tra Fascino, che produce il programma, e Banijay, che detiene i diritti internazionali del format. Motivo per il quale potrebbe non esserci una nuova edizione di Temptation Island. Il programma che racconta il viaggio nei sentimenti va in onda ogni estate dal 2014 e alla conduzione ha visto alternarsi il volto storico Filippo Bisciglia e Alessia Marcuzzi (solo per l'edizione 2020), trovando largo consenso nel pubblico che lo ha sempre premiato con ottimi ascolti. Eppure quella dell'estate 2021 potrebbe essere l'ultima edizione che abbiamo visto in tv.

(I protagonisti dell’edizione 2021 di Temptation Island).

Il nuovo programma di Maria De Filippi, di cosa si tratta

Resta da chiedersi dunque cosa andrà in onda durante l'estate su Canale 5, considerando che il format di Temptation Island lascerà un vuoto non indifferente in un palinsesto già scarno tra luglio e agosto. I dettagli sarebbero ancora pochi, ma sembra che la nuova trasmissione prodotta interamente da Fascino non sarà condotta in prima persona da Maria De Filippi, che punterà su un volto terzo, che potrebbe non essere Filippo Bisciglia. Pare che il format potrebbe trattare ancora una volta le relazioni di coppia e trarre spunto da un vecchio progetto mai andato in porto, ovvero Ultima fermata, che avrebbe dovuto avere in conduzione Stefano De Martino.