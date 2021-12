Amici di Maria de Filippi 2021/2022

Ad Amici studenti puniti per il disordine, insegnanti sconcertati: “Uno schifo” Il caso disordine continua a tenere banco ad Amici. Nella puntata del 7 dicembre sono stati presi provvedimenti nei confronti di alcuni allievi.

A cura di Andrea Parrella

Continua a tenere banco il tema disordine ad Amici, che ha portato gli insegnanti a decidere per un provvedimento duro nei confronti di alcuni allievi della scuola. In particolare LDA e Albe, che dovranno pulire l'intera scuola per una settimana dopo che la produzione ha mostrato i filmati nei quali le loro stanze e anche gli spazi comuni erano particolarmente disordinati.

Nella puntata andata in onda lunedì il primo a lamentarsi era stato Rudy Zerbi, prendendosela con LDA: "Non stai rispettando perché te ne freghi, non ti rendi conto e non sai il rispetto di te stesso e degli altri quanto sia importante. Tu da oggi e per tutta la settimana pulisci tutta la casa per tutti: i bagni, le camere, per tutti". In quella andata in onda martedì 7 dicembre, invece, si è visto come tutti i professori abbiano rimproverato duramente, in ordine sparso, i ragazzi della scuola.

La rabbia di Raimondo Todaro

A protestare è stato Mattia, che ha in qualche modo sostenuto le immagini fossero parziali e che fossero stati mostrati solo alcuni dettagli, suscitando così la rabbiosa reazione di Raimondo Todaro: "Io penso che se la produzione ci fa vedere queste immagini, non si tratta di trenta secondi, ma di un'abitudine. Noi abbiamo visto tutte le stanze, quella verde è la peggiore. E poi non è una giustificazione il fatto che tutte le altre stanze fanno schifo e può fare schifo anche la vostra". Todaro ha quindi aggiunto: "Su certe cose dovete avere anche l'intelligenza e l'umiltà di stare zitti".

Albe confessa di essere responsabile

Arrabbiate anche Celentano, Peparini e Anna Pettinelli, che in particolare ha rimproverato Albe, il quale ha ammesso dopo un lungo silenzio di avere grande responsabilità nel disordine: Pettinelli: "Io vorrei che Albe mettesse il suo tempo libero a disposizione della comunità. Questa settimana pulirà tutto". Maria: "Puoi pulire la scuola, lo studio". Albe ha chiesto scusa ai suoi compagni: "Chiedo scusa ai miei compagni e alla produzione".

Le scuse di Albe, il fastidio di LDA

Successivamente sono andati in onda varie discussioni tra gli allievi nella casetta, sempre sul tema disordine. Al centro delle polemiche proprio Albe, che nel venire fuori in ritardo con le sue responsabilità ha fatto finire vittima della punizione anche LDA, il quale si è detto umiliato per le parole a lui dette.