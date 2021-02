Vacilla la storia d'amore più tenera di questa fase iniziale di Amici 20, quella tra la ballerina Giulia Stabile e il rapper Sangiovanni, al secolo Giovanni Pietro Damian. Sembravano uniti e felici, con lui che l'aveva definita "una ragazza pura". La gelosia, però, ci ha messo lo zampino, e ha mandato in crisi la coppia nata nel talent show di Maria De Filippi, che si sta avviando verso le fasi decisive, in attesa del serale (che dovrebbe andare in onda dal 20 marzo).

Cos'è successo tra Giulia e Sangiovanni

Giulia, infatti, dopo la puntata di sabato, è rimasta molto colpita dalla vicinanza tra Sangiovanni ed Enula Bareggi, tanto da essersi sfogata con Alessandro: "Sono sempre vicini sulle gradinate e lui le dà i bacetti sulla mano", ha commentato infastidita, "Rosa mi ha chiesto se tra loro c'è qualcosa, anche Raffaele. Capito? La gente se ne accorge da fuori". Giulia è peraltro la prima a essere stupita da questo atteggiamento.

Si è stancato di me e ora cerca da un'altra parte? Non penso, perché lui è venuto qui per la musica. Se è successo [tra di noi] è già tanto.

Il confronto tra Sangiovanni e Giulia

Sangiovanni non ha tardato ad accorgersi dell'atteggiamento scontroso di Giulia e ne ha parlato proprio con Enula: "Se ne sta da tutta la sera col cappuccio e non so perché. Non capisco perché ora non mi parli. È da quando siamo qua che le dico: se hai qualche problema vieni a parlare con me, non con gli altri. Prima usciva fuori a parlare con me, ora lo fa con lui [Alessandro]". Il ragazzo e Giulia si sono quindi confrontati in camera, con lui che l'ha spinta a parlare: "Ho già capito tutto. È il momento che parli, non posso sempre tirarti fuori io le cose. Perché con gli altri parli, di qualsiasi cosa, e con me no?". Lei ha sostenuto di averlo visto passare tutta la sera con Enula (circostanza che lui ha negato) e ha manifestato la sua gelosia per la ragazza:

Non capisco tutto questo contatto che prima non c'era. E adesso c'è, esagerato.

Sangiovanni decide di chiudere?

Sangiovanni è apparso basito, anche data l'ora tarda: "La cosa più grave è che sono le 4.45 e siamo qua a discutere di queste cose. Io sono venuto qui per fare musica, non ho più voglia di vivere questa cosa". Nonostante la lite, il giorno dopo Giulia si è premurata di "soccorrere" il ragazzo, vittima di un calo di voce, con un toccasana a base di zenzero, e più tardi è tornata a chiarirsi con lui, dispiaciuta per il loro allontanamento: "Mi ha infastidito il fatto che tu possa stare meglio con altre persone". Lui le ha però assicurato che con Enula c'è solo amicizia.

La tua gelosia è assurda. Io e lei non abbiamo un'affinità in quel senso, è più un rapporto fratello e sorella. Io provo le stesse cose di prima per te, anche quando non ti guardo. Però la cosa che più mi piaceva di te era la tranquillità che mi davi, la leggerezza. Ultimamente, questa cosa fondamentale si è persa nel nulla. Non vedo più questa tranquillità. Sono stato qui fino alle 5 di notte per una gelosia totalmente insensata verso una che non è altro che una persona con cui parlo. Per me c'è solo la musica, sono qui per questo. Per te deve essere lo stesso. Devi ballare, Giulia, è più importante che venire a parlare con me di una cosa del genere. Dovresti solo lavorare su te stessa.

Parole, quelle del giovane, che sembrano far pensare a una rottura. Sangiovanni l'ha comunque abbracciata intensamente: "Ricordati che anche questa cosa non è per il tuo male. Non ho mai voluto farti del male". La loro storia si è conclusa o c'è ancora una possibilità?