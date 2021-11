A X Factor Mika arrabbiato lascia il palco, primo imbarazzo per Ludovico Tersigni Al termine della seconda puntata viene decretata la prima eliminazione di X Factor 2021, con i Westfalia esclusi al ballottaggio dai giudici. Mika va a consolare i ragazzi della sua squadra ma non sembra prendere bene l’eliminazione, tanto da abbandonare con loro il palco prima della chiusura del programma, con il neo conduttore che lo invita tornare a sedersi senza successo.

A cura di Andrea Parrella

Si è chiusa con un Mika evidentemente irritato la seconda puntata dei live di X Factor 2021. Il giudice ha perso i suoi primi concorrenti, i Westfalia, eliminati al ballottaggio con Versailles. Una cosa che l'artista libanese non deve aver digerito, vista la reazione sul finale di puntata che ha creato un momento di leggero imbarazzo per il neo conduttore Ludovico Tersigni. Mika ha infatti abbandonato il palco insieme alla band eliminata, risultando assente al momento dei saluti nonostante lo stesso Tersigni gli abbia chiesto di tornare a prendere il suo posto per l'arrivederci agli spettatori.

La cronaca della puntata

Il destino dei Westfalia, in realtà, sembrava già segnato quando hanno finito di esibirsi, portando sul palco una cover di "Hey ya!" degli Outcast che poco aveva convinto gli altri tre giudici. Hell Raton, Manuel Agnelli ed Emma Marrone si erano trovati concordi nel definire sfocato il progetto portato dai componenti della band sul palco, pur definendo i musicisti del gruppo i più capaci dal punto di vista tecnico. Non a caso sono stati proprio i Westfalia a finire al ballottaggio nella prima manche, che ha visto "salvi" Le Endrigo, Mutonia, Fellow, Baltimora e Vale LP.

Il ballottaggio Westfalia-Versailles

Quindi è arrivato il turno degli altri sei concorrenti Karakaz, Nika Paris, gIANMARIA, Bengala Fire e Versailles, con quest'ultimo finito al ballottaggio proprio contro i Westfalia. Quindi è arrivato il momento dei cosiddetti cavalli di battaglia per convincere i giudici e, proprio per questo, il verdetto appariva già cosa fatta in considerazione dei pareri espressi dopo le rispettive esibizioni. Se Mika e Hell Raton hanno votato naturalmente in difesa dei propri artisti, sia Emma che Manuel Agnelli hanno scelto di votare per Westfalia, decretando così la prima eliminazione di questa edizione di X Factor.

Mika se ne va senza salutare

Mika a quel punto è andato a consolare i ragazzi sul palco, ma ha deciso anche di accompagnarli dietro le quinte, lasciando il povero Ludovico Tersigni a chiedergli invano di tornare a sedersi, ma non c'è nulla da fare. Il conduttore, così, lascia il palco a Paola Di Benedetto per Hot Factor con una sedia vuota in giuria.