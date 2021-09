A Tu si que vales tornano gli scherzi a Sabrina Ferilli: “Mi ha chiamato cac**hina?” Sabrina Ferilli è la vittima preferita degli scherzi di Maria De Filippi, organizzati durante la puntata di Tu Sì Que Vales. Anche quest’anno, infatti, non mancano personaggi che danno continuamente fastidio all’attrice romana che, però, ogni volta rischia di perdere la pazienza, come è accaduto con un gruppo di dispettosi ometti travestiti di rosso.

A cura di Ilaria Costabile

Da quando Sabrina Ferilli è la presidentessa della giuria popolare a Tu Sì Que Vales, non manca edizione in cui non sia la protagonista di svariati scherzi nel corso della trasmissione, ovviamente per volere di Maria De Filippi che si diverte a stuzzicarla. Ed ecco che l'attrice romana durante la seconda puntata dello show viene braccata da un manipolo di fastidiosi individui vestiti di rosso.

Quella che sembrava una marachella rivolta a tutti i giudici del programma, si è poi rivelato un attacco ben preciso all'attrice romana, derubata del suo trolley dal piccolo "ometto del bosco" che già nella scorsa puntata le aveva dato filo da torcere. Purtroppo, anche quest'anno Sabrina Ferilli dovrà armarsi di pazienza e sottoporsi alle prove che in accordo con la padrona di casa dello show, vengono architettate per darle fastidio. L'ometto coperto da un mantello rosso, non esita a rivolgersi come un bambino dispettoso, sbeffeggiando il suo bersaglio in ogni modo: dal sei cattiva a "sei una cacchina", che ha subito attirato l'attenzione dell'attrice romana, rivoltasi immediatamente alla sua amica: "Maria, ma hai sentito come mi ha chiamata? Mi ha chiamata…io direi che è un po' troppo non credi?"

Insomma per recuperare il trolley ormai nelle mani del suo avventore, Sabrina Ferilli deve rispondere ad alcune domande, mentre aiutato da alcuni amici il l'ometto vestito di rosso la infastidisce tirandole addosso delle palline, senza che possa avere il tempo materiale per rispondere. Gerry Scotti, a cui è stato dato il compito di porgerle le domande, piuttosto semplici: da intonare le prime strofe de "Nella vecchia fattoria", ad elencare gli animali presenti nella canzone, fino ad una prova di umorismo. Sembra però che la Ferilli non abbia superato alcuna delle prove e quindi è costretta a tornare alla sua poltrona, ma senza bottino.