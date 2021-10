A Tu sì que vales Rudy Zerbi contro il pranoterapeuta: “Quello che fa sono cialtronate” Nella puntata di sabato 30 ottobre di Tu Sì Que Vales tra i concorrenti si presenta il signor Cesare, un pranoterapeuta che dichiara di poter smuovere le energie vitali del corpo, apportando benefici, senza toccarlo. Dopo svariati tentativi vani, Rudy Zerbi si spazientisce e si rivolge al concorrente dicendogli: “Io non credo in quello che fa, per me sono cialtronate”.

A cura di Ilaria Costabile

Come ogni sabato sera a Tu Sì Que Vales tanti sono i concorrenti che si presentano per mostrare ai giudici il loro talento. Nella puntata del 30 ottobre arriva in studio un personaggio che inizialmente genera un certo interesse, si tratta del signor Cesare, un pranoterapeuta, ovvero un esperto che si serve della sola forza trasmessa dalle sue mani per guarire o modificare le energie vitali di chi ha di fronte: "Io sono venuto qui perché c'è molto scetticismo sull'argomento e vorrei dimostrare che non è così". La performance, però, non è affatto apprezza da Rudy Zerbi che, dopo qualche tentativo non andato a buon fine, si scaglia contro il concorrente.

I tentativi di pranoterapia falliti

Il primo ad offrirsi volontario per testare le capacità del signor Cesare è Gerry Scotti che, immediatamente, si affida nelle mani del pranoterapeuta. Inizia la pratica: come in ogni seduta di pranoterapia solo attraverso il movimento delle mani il terapeuta dovrebbe essere in grado di smuovere le energie insite nel corpo della persona che si sottopone al trattamento. Passano i minuti, ma il conduttore che nel frattempo è rimasto immobile ad occhi chiusi, non avverte nessun tipo di cambiamento. Intanto i giudici iniziano a mostrare segni di scetticismo: "Se inizia ad oscillare in avanti, è normale, è un riflesso umano" dice Teo Mammucari a cui si aggiunge Zerbi: "Ma non sta succedendo nulla, non sta facendo niente". Dopo il primo tentativo fallito, al centro dello studio arriva Belèn Rodriguez che, però, dopo qualche momento desiste e lascia spazio ad alcune persone presenti tra il pubblico.

La furia di Rudy Zerbi

Nonostante si prestino ben tre persone non accade nulla. Davanti al suo insuccesso, il signor Cesare prende parola: "Fuori ci sono riuscito, sono anni che faccio questo lavoro e da me vengono anche persone che portano animali che magari non camminano e io riesco a guarirli". A queste dichiarazioni Rudy Zerbi non riesce a trattenersi: "Mi dispiace, ma io non ci credo, e mi dispiace anche che lei abbia tirato in ballo gli animali a cui tutti teniamo, per me quello che fa sono cialtronate". Il concorrente, quindi, cerca di difendersi: "Lei sta dicendo che io sono un cialtrone e non lo sono, io davvero riesco ad ottenere risultati con quello che faccio. Ho sbagliato io a venire qui".