A Scherzi a Parte Antonella Elia “tradita” da Pietro Delle Piane: ‘Sei bisessuale?’ La conduttrice è stata coinvolta in uno scherzo nel corso dell’estate che ha visto come complice il compagno Pietro Delle Piane, che le ha lasciato crederle di aver avuto una relazione con un ragazzo che aveva loro svaligiato la stanza durante le vacanze: “Sei gay? Sei bisessuale?”, gli chiede lei sospettosa, prima che le svelino dello scherzo.

A cura di Andrea Parrella

Anche Antonella Elia tra le vittime della prima puntata di Scherzi a Parte nella nuova edizione targata Enrico Papi. La conduttrice è stata coinvolta in uno scherzo nel corso dell'estate che ha visto come complice il compagno Pietro Delle Piane. Durante una vacanza insieme i due vengono più volte avvicinati da un ragazzo che dice di essere un appassionato e di seguirli da sempre. Li disturba di giorno, a cena, augurandosi che tra loro le cose vadano bene. Durante una gita in barca, lo stesso ragazzo entra nella loro stanza e la mette a soqquadro, rubando loro qualsiasi cosa.

Lo scherzo ad Antonella Elia

Elia e Delle Piane contattano il proprietario della struttura, che mostra loro i video delle telecamere di sorveglianza, ma con sorpresa, Antonella Elia scopre che il ragazzo, in sua assenza, ha provato ad avvicinare Delle Piane e a baciarlo. Qui tornano i suoi sospetti, sulla scorta di quella instabilità di coppia che si è più volte palesata negli ultimi due anni.

"Sei gay? Sei bisessuale?", chiede al compagno, sospettosa sulla sua presunta infedeltà. Il compagno sembra vago e incerto, cosa che accresce le incertezze di Elia. Quindi i due raggiungono il ragazzo che ha rubato nella loro camera, che davanti a tutti chiede a Delle Piane se abbia avuto il coraggio di dire tutto ad Elia, lasciandole quindi immaginare che sia successo qualcosa. Quando la situazione sta per scoppiare, lo svelamento dello striscione Scherzi a Parte.

La prima puntata di Scherzi a Parte

Studio e atmosfera decisamente nuovi faranno da cornice ad una versione del programma ancora più frizzante, dove il conduttore potrà giocare e interagire con le vittime degli scherzi, sedutegli di fronte. Nella prima puntata protagonisti sono: l'attrice Manuela Arcuri, lo chef Gianfranco Vissani e, oltre alla già citata Antonella Elia, l'attore Andrea Roncato. Novità di quest'anno, però, sono gli scherzi organizzati in diretta e realizzati con la complicità di Enrico Papi e degli ospiti presenti in studio dove, alla fine, si consumerà la vera e propria burla.

Le novità della nuova edizione

Tra le novità di questa edizione che si costituisce di sei puntate, c'è anche un personaggio esterno che diventerà complice rendendosi protagonista di una candid camera. Ogni puntata vedrà una presenza femminile prestarsi a questo gioco e tra loro ci sono: Miss Italia Carolina Stramare e Miss Mondo Argentina Estefania Bernal, l’influencer Antonella Fiordelisi e la showgirl Elisabetta Gregoraci. Ogni scherzo è scritto e pensato dagli autori Fabrizio Montagner, Andrea Marchi e Charlie Tango che, ovviamente, studiano i personaggi famosi presi di mira per creare degli scherzi credibili e convincenti, ai telespettatori vengono poi mostrati anche alcuni passaggi che precedono la realizzazione dello scherzo.