C’è Tu sì que vales con i conduttori, le performance in studio e i giudizi della giuria e c’è il format nel format, quello che ha per protagoniste Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. È la sintonia tra la conduttrice Mediaset e l’attrice a trainare il programma che, già da solo, si conferma da anni leader del sabato sera di Canale5. Ma il legame tra Ferilli e De Filippi è un valore aggiunto, diventato ormai elemento prezioso della narrazione.

Lo sketch con Nebula, poi Sabrina Ferilli si vendica

Il primo momento di interazione tra le due durante la puntata del 19 settembre si è verificato con il ritorno di Nebula in studio, l’attrice che con le sue atmosfere horror ha terrorizzato la Ferilli, diventata involontaria protagonista della sua performance. Terminato il suo numero di magia, Sabrina ha addossato la responsabilità all’amica Maria alla quale, poco dopo, l’avrebbe “fatta pagare”. L’occasione è arrivata a distanza di un’ora da quel momento.

La battuta di Sabrina Ferilli

Quando Maria e Sabrina sono state invitate a raggiungere il palco, lo hanno fatto per fare da assistenti speciali a Maria Saggese, artista 28enne che ha portato in scena il light painting, una speciale tecnica fotografica che consente di “disegnare con la luce”. Disposte ai lati del palco come due modelle immobili, conduttrice e attrice si sono prestate finché a Maria non è caduta la caramella che stava masticando. Ne ha approfittato velocissima Sabrina che l’ha presa in giro così: “Che è? Ti è volata la dentiera, no? Perché qui ormai siamo pronti. Ho visto una cosa bianca che le usciva dalla bocca”. Si è divertita la collega che ha incassato la battuta divertita, consapevole che lo scambio di battute con la collega ha il pregio di scandire il ritmo del programma, in maniera che lo spettatore non si annoi nel tempo che intercorre tra un’esibizione e l’altra.