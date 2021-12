60 anni Maria De Filippi, auguri di Pier Silvio Berlusconi: “Con te ho condiviso paure e sentimenti” Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno rivolto gli auguri a Maria De Filippi per i suoi 60 anni, nel corso della puntata di Verissimo trasmessa domenica 5 dicembre.

A cura di Daniela Seclì

Maria De Filippi festeggia i suoi 60 anni. Nel giorno del suo compleanno, non sono mancati gli auguri di Pier Silvio Berlusconi. In un lungo videomessaggio trasmesso nella puntata di Verissimo, in onda domenica 5 dicembre, l'Amministratore Delegato di Mediaset ha rimarcato la stima e l'affetto che prova per uno dei volti più rappresentativi della sua azienda.

Gli auguri di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi, in un video lanciato dalla sua compagna Silvia Toffanin, ha fatto gli auguri di buon compleanno a Maria De Filippi: "Cara Maria, oggi per te è un giorno importante. Raggiungi un traguardo bellissimo. Un traguardo bellissimo per la vita. Ma tu lo raggiungi con la soddisfazione di tanti, tantissimi successi che hai creato. Oggi, lasciamelo dire, non è un giorno importante solo per te, lo è anche per tutta Mediaset e per la televisione italiana. Perché i tuoi successi contano non solo per quanto sono stati grandi, ma per come li hai raggiunti. Tu Maria hai inventato un modo nuovo di fare televisione, con quel tuo modo diretto e asciutto, sei arrivata dritta, dritta al cuore dei telespettatori e degli italiani. Sei riuscita a toccare direttamente il loro cuore. Quindi Maria io ti devo ringraziare per il lavoro che hai fatto per Mediaset e per tutto il lavoro che farai per noi nei prossimi anni". Poi ha aggiunto:

"Devo dirti che, anche personalmente, mi emoziona farti gli auguri di buon compleanno. Io e te ci capiamo, abbiamo una sorta di sintonia emotiva che è davvero speciale. Penso ai momenti del lockdown, dove – sentendoci più volte per gestire le questioni di lavoro – ci siamo trovati a parlare delle nostre paure, dei nostri sentimenti, ci siamo detti: ‘Chiamami a qualunque ora'. Devo dire che il rapporto che c'è tra di noi, di rispetto e stima professionale, di affetto e fortissimo legame umano, è qualcosa che tengo nel mio cuore. Penso che tu sia una persona speciale, so di poter contare su di te e voglio dirti che tu potrai sempre, sempre contare su di me. Ti voglio tanto bene, buon compleanno".

Gli auguri di Silvia Toffanin e la replica di Maria De Filippi

Anche Silvia Toffanin ha voluto fare gli auguri a Maria De Filippi. La conduttrice ha aperto la puntata di Verissimo dichiarando: "Voglio iniziare questa puntata con gli auguri di buon compleanno a una persona che stimo tantissimo e a cui voglio tanto bene, Maria De Filippi. Oggi è il suo compleanno". Maria De Filippi ha ringraziato tutti con un semplice "Grazie di cuore", pubblicato sui profili social delle sue trasmissioni.