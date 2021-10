15 film horror da vedere ad Halloween disponibili su Amazon Prime Video Per Halloween, la notte più spaventosa dell’anno, non possono mancare i film horror, ideali per trascorrere ore da brivido in compagnia degli amici. Per aiutarvi a vivere la notte del 31 ottobre con lo spiro giusto e ad organizzare una maratona di film a tema, abbiamo selezionato 15 film horror da vedere ad Halloween disponibili su Amazon Prime Video, la piattaforma streaming dove è possibile trovare non solo ultime uscite, ma anche grandi classici del terrore.

Halloween, la festa più spaventosa dell'anno, è una ricorrenza che, ormai anche in Italia, viene festeggiata organizzando serate spaventose in compagnia degli amici. Mentre i più piccoli si divertono bussando alle porte e pronunciando l'iconica frase "Dolcetto o scherzetto?", per gli amanti del brivido la notte del 31 ottobre è l'occasione perfetta per delle maratone di film horror da guardare in compagnia.

Ma come fare per trovare il film perfetto per la serata più terrificante dell'anno?

Sulla piattaforma di streaming Amazon Prime Video è presente un intero catalogo di film a tema Halloween, ricco di titoli che accontenteranno i gusti di tutti gli appassionati del genere e che contribuiranno a rendere la notte di Halloween ancora più spaventosa.

Dai titoli più recenti, fino ad arrivare ai grandi classici de terrore, come Suspiria, La notte dei morti viventi e Hellraiser, ecco i 15 migliori film da vedere su Amazon Prime Video ad Halloween.

Pronti per una serata da brivido?

1. The Boy II – La maledizione di Brahms (2020)

The Boy II, la maledizione di Brahms è un film del 2020 diretto da William Brent Bell con protagonista Katie Holmes, che veste i panni di Liza. Il film narra le vicende di una famiglia che si trasferisce in una dimora storica nella campagna inglese. Il figlio della coppia, Jude, è un bambino problematico che, a causa di un trauma, sviluppa una forma di mutismo. Le cose cambiano quando trova un bambolotto di porcellana, Brhams, che diventa il suo amico immaginario. Quest'incontro porterà ad una serie di sconvolgenti avvenimenti che cambieranno per sempre la vita della sua famiglia.

2. Halloween – La notte delle streghe (1978)

Diretto da John Carpenter e interpretato da Donald Pleasence e Jamie Lee Curtis, Halloween – La notte delle streghe è un film horror-thriller del 1978. La storia narra le vicende di Michael Myers che, nella notte del 31 ottobre 1963, uccide la sorella Judith, di appena 6 anni. Successivamente viene recluso in un manicomio dove, dopo 15 anni, riesce a fuggire e tornare nella sua città natale. Il suo destino, però, è segnato: ogni notte di Halloween deve uccidere. Saranno diversi gli omicidi che commetterà e la storia prenderà sempre più una piega spaventosa.

3. The Woman in Black (1989)

Adattamento cinematografico del romanzo gotico "La donna in nero" dell'autrice britannica Susan Hill, The Woman in Black è un film del 2012 diretto da James Watkins con protagonista Daniel Radcliffe. Questo film è un remake dell'omonimo film inglese del 1989 e vede Arthur Kipps, un giovane avvocato londinese, imbattersi in una serie di eventi inquietanti in un villaggio sperduto, nel quale si è recato per occuparsi dell'eredità di una defunta cliente. Suspance, vendetta e mistero sono gli ingredienti principali di questo film in cui il fantasma di una donna vestita di nero aleggia sul villaggio come una maledizione.

4. Autopsy (2016)

Autopsy è un film del 2016 diretto da André Øvredal. Il film è ambientato in un obitorio in Virginia dove i due protagonisti lavorano sul cadavere di una donna sconosciuta. Nel corso dell'autopsia vengono a conoscenza di alcune terrificanti scoperte e si imbattono in una serie di situazioni che accadono inspiegabilmente all'interno dell'obitorio.

5. The Houses October Built (2014)

The Houses October Built è un film del 2014 diretto da Bobby Roe e narra la storia di cinque amici, Brandy (Brandy Schaefer), Zack (Zack Andrews), Jeff (Jeff Larson), Bobby (Bobby Roe) e Mikey (Mikey Roe), che in prossimità di Halloween decidono d'intraprendere un viaggio per gli Stati Uniti alla ricerca delle case stregate del paese. Il loro scopo è quello di riprendere le esperienze all'interno delle attrazioni e intervistare gli attori. Mentre i cinque giovani percorrono la strada a bordo del camper, restano coinvolti in una serie d'inquietanti eventi.

6. The Monster (2016)

Scritto e diretto da Bryan Bertino, The Monster è un film horror statunitense del 2016. Le protagoniste sono Zoe Kazan e Ella Ballentine che interpretano una madre divorziata e sua figlia. Le due donne si mettono in viaggio in auto in tarda notte per raggiungere il padre. Durante il tragitto hanno un incidente e restano intrappolate nel mezzo di una spaventosa foresta. Come se non bastasse vengono, poi, inseguite da una terribile creatura non identificata che porterà le due protagoniste a vivere una serie di spaventose sventure.

7. Stake Land 2 (2010)

Stake Land 2 è un film horror fantascientifico del 2010 diretto da Jim Mickle. Ambientato nell'America post-apocalittica, la storia narra di un'epidemia di vampirismo dove le città sono delle tombe e i sopravvissuti si riversano sulle strade delle zone rurali. Quando la famiglia del giovane Martin viene sterminata da un vampiro, ha inizio la sua avventura in compagnia di un cacciatore ribelle, chiamato Mister, con il quale si metterà in viaggio. Durante la marcia incontreranno alleati e fortezze che li porteranno a raggiungere il New Eden. Anche quest'ultimo, però, sarà distrutto dai vampiri e il giovane protagonista si troverà a vagare per l'America in cerca di vendetta.

8. Harbinger Down (2015)

Harbinger Down è un film del 2015 americano di fantascienza, scritto e diretto da Alec Gillis. La storia riprende le vicende di un gruppo di studenti universitari guidati dal comandate Graff che si avventura nel mare di Bering per studiare l‘effetto del riscaldamento globale. Durante la navigazione si imbattono in un relitto sovietico bloccato tra i ghiacci al cui interno troveranno terrificanti creature geneticamente modificate.

9. Suspiria (2018)

Ispirato al romanzo "Suspiria De Profundis" di Thomas de Quincey, Suspiria è un film del 2018 diretto da Luca Guadagnino basato sul soggetto omonimo del 1977 diretto da Dario Argento. Interpretato da Jessica Harper e Stefania Casini, racconta la storia di una ballerina che intraprende un percorso di studi in una scuola di danza rinomata in tutto il mondo. Su di essa, però, incombe una minaccia oscura dove un turbine di tenebra travolgerà e inghiottirà tre personaggi.

10. Poltergeist – Demoniache Presenze (1983)

Poltergeist – Demoniache Presenze è un film horror del 1983 diretto da Tobe Hooper e prodotto da Steven Spielberg. Dall'unione di queste due menti nasce un film che crea uno scenario straordinario e fantastico nel mondo del paranormale. Ambientato nella tranquilla cittadina californiana di Cuesta Verd, la vita della famiglia Freelings viene turbata una notte, quando la più piccola dei figli viene sorpresa a parlare con il televisione e annuncia ai genitori: "Sono arrivati!".

11. Un lupo mannaro Americano a Londra (1981)

Un lupo mannaro americano a Londra è un film del 1981 diretto da John Landis. Si tratta di un film che mixa il genere horror e fantascientifico con quello della commedia. I protagonisti sono due studenti statunitensi, David Kessler e Jack Goodman, che vengono aggrediti da una strana creatura-lupo. Davide resta ferito, mentre Dunne scopre di essere diventato un licantropo che, nelle notti di plenilunio, si trasforma in un mostro sanguinario.

12. La Casa Dei 1000 Corpi (2003)

La Casa Dei 1000 Corpi è un film horror del 2003 scritto e diretto da Rob Zombie. La storia ha come protagonisti un gruppo di ragazzi che attraversano la provincia americana in auto alla ricerca di luoghi e personaggi strani. Durante il viaggio si imbattono in una stazione di servizio che ha tutta l'aria di essere un museo degli orrori. All'interno di questo misterioso luogo apprendono la notizia di un assassinino che circola da quelle parti, chiamato Dottor Satana. Incuriositi si mettono sulle sue tracce, ma restano bloccati in una casa i cui tenutari sono maniaci assassini.

13. Hellraiser (1987)

Tratto dal romanzo horror "Schiavi dell'inferno", Hellraiser è un film del 1987, primo della saga composta da 9 sequel, diretto da Clive Barker. Decretato come cult dell'horror, il film racconta la storia di Larry e Julia che decidono di trasferirsi in una villa dove la donna e il cognato defunto Frank hanno vissuto una torbida relazione. Durante il trasloco Larry si ferisce ad una mano e il sangue caduto fa tornare in vita Frank. Per tornare a vivere, Frank ha quindi bisogno di sangue e Julia decide di aiutarlo fornendogli delle vittime.

14. Holidays (2016)

Holidays è un film del 1987 diretto da Clive Barker che fa parte di un’antologia di episodi a sfondo horror ambientati durante alcune festività dell’anno (San Valentino, San Patrizio, Pasqua, Festa della mamma, Festa del papà, Halloween, Natale, Capodanno). Ogni episodio segue un suo stile e si distingue per versatilità ed ambientazione. Degno di nota è il secondo segmento del film che celebra il St. Patrick’s Day e mette in scena una storia di stregoneria scolastica a cura del regista Gary Shore.

15. La notte dei morti viventi (1968)

La notte dei morti viventi è un film del 1968 diretto, scritto, fotografato, montato e musicato da George A. Romero. La storia segue i personaggi Ben (Duane Jones) e Barbra Huss (Judith O'Dea), insieme ad altre cinque persone, intrappolate nella casa colonica di un cimitero della Pennsylvania pieno di "morti viventi". Le interpretazioni riguardo la trama sono state molteplici: alcuni ritengono, infatti, che la pellicola sia una metafora della guerra fredda in cui gli zombi rappresenterebbero i sovietici, altri che sia una metafora della guerra del Vietnam.