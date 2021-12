Zoe Adamello è la vincitrice dello Zecchino d’Oro 2021 con la canzone Superbabbo scritta da Masini Zoe Adamello è la vincitrice della 64esima edizione dello Zecchino d’Oro con la canzone Superbabbo. Il suo brano, scritto da Marco Masini, Veronica Rauccio ed Emiliano Cecere, celebra tutti i papà “in modo dolce e ironico”.

A cura di Daniela Seclì

Zoe Adamello è la vincitrice dello Zecchino d'Oro 2021. La piccola interprete ha 9 anni e ha partecipato al concorso canoro pensato per i più piccoli con il brano Superbabbo, testo e musica sono di Marco Masini, Veronica Rauccio ed Emiliano Cecere. Un brano dolcissimo che è riuscito a guadagnarsi la vittoria della sessantaquattresima edizione. La finale, trasmessa domenica 5 dicembre su Rai1, è stata condotta da Carlo Conti. La giuria era composta da Francesca Fialdini, Paolo Conticini, Orietta Berti, Cristina d’Avena ed Elettra Lamborghini. Conosciamo meglio la vincitrice.

Chi è Zoe Adamello

Zoe Adamello ha 9 anni ed è originaria di Impruneta, in provincia di Firenze. Capelli d'oro, occhi di cielo e un sorriso dolcissimo, ha interpretato il brano "Superbabbo" che sin dalla prima esibizione non è passato inosservato. La bambina ha cominciato a coltivare la passione per il canto, dopo avere ascoltato dei brani di Ariana Grande, che in pochissimo tempo è diventata la sua cantante preferita. Spera, un giorno, di fare la sua stessa carriera. Inoltre, Zoe è innamoratissima del suo gattino Virgola di 2 mesi e del suo cane Bruce di 9 anni. Ama fare giochi di società con la sua famiglia e adora la frutta.

Superbabbo vince lo Zecchino d'Oro, significato del testo

Zoe Adamello ha spiegato: "La canzone parla di un Superbabbo che fa divertire il figlio, lo aiuta, gli sta vicino, lo porta a giocare, lo aiuta a studiare, lo porta a pescare". Il messaggio del brano scritto da Marco Masini, Veronica Rauccio ed Emiliano Cecere, dunque, è quello di un papà che diventa un eroe per i suoi figli: