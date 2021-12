Zelig, la complicità di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio: “Rido perché sei uno str***o” I due conduttori si confermano la coppia più amata dal pubblico di Zelig, per via di una sintonia e una leggerezza che continua a trasmettere il buon umore senza mai cadere nell’eccesso o nella monotonia. Ecco perché non sarà semplice dir loro ‘Arrivederci’ ancora una volta.

A cura di Giulia Turco

La coppia che più mancherà al pubblico di Zelig dopo questa quarta e ultima puntata su Canale 5 è senz'altro quella formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Nonostante l'affetto per i nuovi e vecchi comici, che hanno salutato con un caloroso ‘Arrivederci' la platea dell'Arcimboldi, la coppia più amata del programma si conferma quella dei due conduttori che, a 25 anni dalla nascita dello show in tv, continuano a non stancare. Continuano a provocarsi come un tempo, senza scadere mai nel volgare o nell'eccesso.

La delicatezza di Vanessa Incontrada

Sarà che la risata di Vanessa Incontrada è contagiosa, che il suo modo di stare sul palco è sempre accompagnato da una certa dose di leggerezza o sarà che Bisio sappia trovare con lei il trovare il giusto equilibro di complicità. Fatto sta che la conduttrice spagnola non delude mai ed è amatissima dal pubblico proprio per la sua semplicità e freschezza, che non ha perso negli anni. Tanto da potersi permettere battute come "mi sudano i baffi", o "mi sto pisciando addosso", senza mai scadere nel volgare. Sarà anche che gli sketch dei due comici lasciano sempre il beneficio del dubbio che possa trattarsi di una naturalissima improvvisata.

Lo sketch dei cameraman di Vanessa Incontrada e Bisio

Uno dei momenti più comici della quarta serata è il botta e risposta tra i due conduttori sul palco che inizia quando Bisio stuzzica l collega chiedendole se per caso sappia il nome del suo cameraman, quello che le offre il primo piano. Vanessa non lo sa e così Bisio ne approfitta non solo per dimostrarle di sapere i nomi di entrambi gli operatori che offrono loro i primi piani sul palco, ma anche per rimarcare la sua "impreparazione": "Non sai mai un ca**o!", la prende in giro. Lei non riesce a smettere di ridere e spiega: "Rido perché sei uno str***o". Ecco perché non sarà semplice dir loro ‘Arrivederci' ancora una volta.