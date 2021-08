Walter Nudo dopo l’addio alla tv: “Oggi non ho soldi, ma sono felice” Walter Nudo si sente rinato dopo il suo addio alla tv e al mondo dei reality. Dopo una lunga carriera nel mondo dello spettacolo, l’attore ed ex volto televisivo ha cambiato vita. I problemi di salute che lo hanno calpito nel 2018 lo hanno portato a riflettere su ciò che è importante: “Ho avuto tutto quello che avevo sempre sognato e non ero felice”.

A cura di Giulia Turco

Walter Nudo, 51 anni, ha cambiato vita. Dopo aver vinto L'Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, l'attore ex volto televisivo è lontano dal mondo dello spettacolo dal 2018, quando ha capito che la sua felicità era da tutt'altra parte. Oggi non tornerebbe mai sui suoi passi perché "ho avuto tutto quello che avevo sempre sognato e non ero felice", spiega in un'intervista rilascia al Corriere della Sera. "Nel 2018 ho avuto due ictus e subìto un’operazione al cuore. Ho visto la morte negli occhi. E pensato: “Se è il momento di andarmene, ho fatto tutto quello che volevo?".

I problemi di salute e la bancarotta

Era il 2019 quando a Los Angeles veniva colpito da un malore che ha fatto temere il peggio. Si erano rivelate due ischemie sul lato sinistro del cervello, causate da un problema al cuore, che hanno messo a serio rischio la sua vita. Da allora Walter Nudo alla sua vita ha deciso di dare tutt'altro valore, come racconta nel libro autobiografico che ha appena pubblicato. "Da piccoli ci insegnano a inseguire cose materiali: io le ho avute tutte. Soldi, auto, successo, copertine. Non mancava niente. Però non dormivo la notte. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice", spiega. "Ho sperimentato depressione, bancarotta, non camminavo più, mi sono operato al cuore, mi sono separato. Ora ho messo tutto questo a disposizione degli altri".

La vita lontano dal mondo della tv

Oggi non direbbe mai più di sì ad un reality, nemmeno per cifre stellari. Quel che è certo che da ora in avanti rimarrà lontano dal mondo della tv, a meno che non si tratti di ruoli diversi da quelli che ha ricoperto finora: "Ho chiuso", conferma al Corriere della Sera, "mi ha dato tanto ma è tempo di fare altro. Le proposte non sono mancate, ma quel tipo di tv non mi interessa più. Se ci fosse una proposta più in linea con quello che voglio comunicare adesso sarebbe differente". Nel frattempo l'attore si dedica alla sua attività di mental coach, un percorso volto alla sua interiorità e al suo benessere primario. E a chi lo accusa di essere sparito spiega: "Non sono sparito, sono rinato".