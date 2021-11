Un professore: storia, cast e puntate della fiction con Alessandro Gassmann La nuova fiction di Rai1, Un professore, va in onda da giovedì 11 novembre. Alessandro Gassmann interpreta Dante Balestra, professore di filosofia del liceo Leonardo Da Vinci, costretto a tornare a Roma per occuparsi del figlio Simone, con cui ha un pessimo rapporto. La serie in sei puntate, vede nel cast anche Claudia Pandolfi e Nicolas Maupas.

A cura di Daniela Seclì

Un professore va in onda da giovedì 11 novembre su Rai1. La fiction con Alessandro Gassmann racconta la storia di Dante Balestra, un professore di filosofia costretto a tornare a Roma per occuparsi del figlio Simone, con cui ha un rapporto burrascoso. Insegna al Liceo Leonardo Da Vinci. La serie è composta da sei puntate e dodici episodi e vede nel cast anche Claudia Pandolfi nei panni di Anita, Christiane Filangieri nel ruolo di Floriana e Paolo Conticini che interpreta Ettore. Le puntate sono ambientate a Roma e sono coprodotte da Rai Fiction e Banijay Studios Italy. L'appuntamento è alle ore 21:25.

Anticipazioni prima puntata dell'11 novembre

Le anticipazioni della prima puntata della fiction Un professore, in onda giovedì 11 novembre su Rai1. Episodio 1 – Socrate. Sono anni che Dante si tiene alla larga da Roma. Tuttavia, all'improvviso, si vedrà costretto a tornare perché deve prendersi cura del figlio Simone. I rapporti tra i due non sono affatto tranquilli. Dante va ad insegnare nella scuola del figlio, che tra l'altro ha il cuore spezzato perché il rapporto con la sua fidanzata Laura è in crisi. Il professore prende subito sotto la sua ala Manuel, un ragazzo dalle grandi capacità, ma che cova un senso di ribellione che spesso lo mette nei guai. La madre di Manuel, Anita, quando si imbatte in Dante, si rende conto che è un uomo che ha conosciuto in passato.

Episodio 2 – Roland Barthes. Quando Simone fa soffrire Laura troncando la loro relazione senza concederle un chiarimento, Dante consiglia alla ragazza di imporsi e farsi rispettare. Laura, allora, dice a Simone di essere incinta. Tra il professore e Anita si nota subito una grande chimica. Intanto, la classe viene squalificata dal concorso poetico e Dante decide di offrire loro una cena per tirarli su di morale. Ma qui scoppia lo scontro con Simone. Anita è molto preoccupata per Manuel, perché trova nella stanza del figlio una grossa somma di denaro.

Il cast completo: attori e personaggi

Alessandro Gassmann interpreta Dante;

interpreta Dante; Claudia Pandolfi interpreta Anita;

interpreta Anita; Nicolas Maupas interpreta Simone;

interpreta Simone; Damiano Gavino interpreta Manuel;

interpreta Manuel; Francesca Colucci interpreta Chicca;

interpreta Chicca; Christiane Filangieri interpreta Floriana;

interpreta Floriana; Elisa Cocco interpreta Laura;

interpreta Laura; Paolo Conticini interpreta Ettore.

Ecco il resto del cast: Luna Miriam Iansante interpreta Luna; Simone Casanica interpreta Giulio Palmieri; Beatrice De Mei interpreta Monica; Davide Divetta interpreta Matteo; Davide Mirti interpreta Aureliano; Alessio De Lorenzi interpreta Pin; Paolo Bessegato interpreta il prof. Lombardi; Federica Cifola interpreta la Preside Ada Smeriglio; Margherita Laterza interpreta Alice; Sara Cardinaletti interpreta la professoressa Marina Girolami; Andrea Giannini interpreta Zucca; Lucio Patanè interpreta Arnaldo Palmieri; Giorgio Gobbi interpreta il professor De Angelis; Loris Loddi interpreta Sbarra; Pia Engleberth interpreta Virginia e Francesca Cavallin interpreta Cecilia.

La trama della fiction con Alessandro Gassmann

La trama della fiction Un professore racconta la storia di Dante Balestra, un professore di filosofia del liceo Leonardo Da Vinci di Roma, interpretato da Alessandro Gassmann. Il suo obiettivo è quello di insegnare agli studenti che gli sono stati affidati a ragionare con la loro testa. Dante ha dovuto fare di necessità virtù. La sua ex moglie e madre di Simone ha deciso di cogliere un'occasione molto importante per la sua carriera e si è trasferita a Glasgow. Così, il professore ha deciso di rientrare a Roma dopo anni, per non lasciare solo il figlio, con cui tra l'altro ha un rapporto burrascoso. A farli scontrare, i loro caratteri contrapposti: anticonformista il padre, ligio alle regole il figlio. Simone, inoltre, sta vivendo un periodo di crisi personale perché sente di non amare la sua fidanzata Laura. Al contrario, è attratto dal suo compagno di scuola Manuel. Dante, infine, nasconde una dolorosa ferita legata al suo passato, qualcosa che conosce solo la nonna Virginia e che, venendo a galla, causerà importanti conseguenze.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica su Raiplay

La fiction Un professore è composta da sei puntate e dodici episodi. Per vederli, basta sintonizzarsi il giovedì in prima serata su Rai1. Se non è possibile seguire la serie con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi in tv, occorre collegarsi al sito di RaiPlay e seguire la diretta streaming di Rai1. Sulla piattaforma è anche possibile vedere gli episodi in replica. Ecco, salvo cambi improvvisi, la programmazione completa.