I concorrenti del Grande Fratello Vip, ormai, sono entrati sempre più in confidenza tra loro finendo per raccontarsi momenti importanti della propria vita, o situazioni che gli hanno procurato in passato molta sofferenza. Ed è quanto accade anche a Tommaso Zorzi, il gieffino parlando con Myriam Catania, racconta come vorrebbe poter fare pace con la sua migliore amica, Aurora Ramazzotti, con la quale ha litigato durante il lockdown: "Strano che ci sia gente che possa uscire di casa, vivere una vita, parlare con qualcuno a cui vuoi bene, fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato, ma vorrei troppo farci pace, perché ho un carattere di merda" racconta l'influencer (Qui il video).

Zorzi racconta la sua amicizia con Aurora Ramazzotti

Zorzi non fa fatica ad entrare nel dettaglio e racconta alla sua compagna d'avventura come si sia verificata la frattura tra lui e la figlia di Michelle Hunziker. Nonostante abbiano sempre avuto un rapporto molto stretto, quasi simbiotico, l'influencer dice di aver sentito molto la sua mancanza, complice il fidanzamento con Goffredo Cerza che l'ha completamente assorbita:

Perché lei è fidanzatissima no, e forse è una cosa che io non riesco tanto a..non è che sono possessivo, però non lo so, io a volte avendo un po' questa sindrome dell'abbandono mi sento sempre un po' in difetto rispetto a certe relazioni a certe situazioni, perché io non sono mai quello che ti viene ed elemosinare del tempo, è vero che ti posso chiamare, ma è vero che il telefono funziona in ambedue i modi. Quindi, quando non la sento che magari da un po'..ma giustamente perché lei ama molto il ragazzo con cui sta. è sempre stata fidanzata

Le cause del litigio

Il motivo, quindi, che ha portato i due a litigare si sarebbe poi effettivamente palesato durante il lockdown, un periodo difficile per tutti e durante il quale, però, non ha ricevuto quella vicinanza che si sarebbe aspettato: "Io ho un altro rapporto, comunque con Michelle (Hunziker ndr) che è pazzesco. Però diciamo che abbiamo avuto questo periodo, anche durante il lockdown, che lei ha vissuto con Michelle, con Tommaso, con Sara, e comunque essendo la mia migliore amica ed essendo in casa con tutti, mi aspettavo no, una chiamata in più, non lo so, e quindi per questo abbiamo litigato."