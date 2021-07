Toby Kirkup attore di Peaky Blinders è morto in seguito ad un arresto cardiaco L’attore britannico, che ha interpretato il ruolo di un agente di polizia nella famosa serie tv della BBC Peaky Blinders, è morto a soli 48 anni. Come riporta Yorkshire Live, Kirkup si sarebbe rivolto ad un medico dopo aver accusato forti dolori al petto e una sensazione di formicolio alle braccia, ma era stato rimandato a casa, Slaithwaite in Inghilterra, dopo una diagnosi di gastrite. Le sue condizioni sarebbero peggiorate e avrebbe iniziato a vomitare subito prima di un arresto cardiaco. L’accaduto ha fatto scattare un’inchiesta sulle responsabilità della sua morte.

A cura di Giulia Turco

Toby Kirkup, attore che ha avuto un ruolo secondario nella serie tv di successo della BBC Peaky Blinders, è morto all'età di 48 anni. Stando a quanto riporta Indipendent, l'attore era ricoverato da mesi in ospedale, ma si è spento nella sua casa nel Regno Unito poche ore dopo essere stato dimesso dalla struttura che lo accoglieva dal 29 agosto 2020, facendo scattare un'inchiesta rispetto alla sua morte. Come riporta Yorkshire Live infatti, Kirkup si sarebbe rivolto ad un medico dopo aver accusato forti dolori al petto e una sensazione di formicolio alle braccia, ma era stato rimandato a casa, Slaithwaite in Inghilterra, dopo una diagnosi di gastrite. Le sue condizioni sarebbero peggiorate e avrebbe iniziato a vomitare subito prima di un arresto cardiaco.

Un'inchiesta sulla morte dell'attore di Peaky Blinders

Dopo la morte di Toby Kirkup, l'autopsia del medico legale ha stabilito che l'attore è morto per cause naturali. Non torna però che il 48enne sia stato dimesso dall'ospedale Huddersfield Royal Infirmary, nel Regno Unito, che lo aveva rispedito a casa con una diagnosi che lo riteneva in salute, lasciando che poche ore dopo l'uomo venisse colpito da un infarto. La famiglia di Kirkup ora vuole vederci chiaro e, preoccupata per il trattamento che l'attore avrebbe subito in ospedale, ha fatto sì che venisse avviata un'inchiesta. L'ufficiale del coroner Catherine Toner fatto sapere all'assistente del medico legale, Katy Dickinson, che in passato Toby Kirkup avrebbe avuto a che fare con problemi legati all'uso di droga e alcol.

La carriera di Toby Kirkup

L'attore britannico, che ha studiato recitazione presso l'Università di Huddersfield, ha avuto una carriera come scrittore, per poi passare al ruolo di conduttore televisivo e ai ruoli nelle serie tv che hanno consacrato il suo successo, in particolare nel Regno Unito. Per la famosa serie BBC Peaky Blinders, l'attore ha recitato il ruolo di un ufficiale di polizia a partire dal 2016, Inoltre ha preso parte alla serie britannica Emmerdale e a The Mill di Channel 4.