Su Rai2 un nuovo reality per giovanissimi, arriva “Voglio fare il mago!” Andrà in onda dal 21 settembre per cinque prime serate, il nuovo reality-talent di Rai2 che avrà come protagonisti 12 giovani aspiranti maghi provenienti da tutta Italia. Sulla scia dei grandi successi de Il Collegio e de La Caserma, la seconda rete Rai prova a battere ancora la strada teen. Ecco chi sono i protagonisti del programma.

A cura di Andrea Parrella

Tra le novità della nuova stagione di Rai2 c'è “Voglio essere un mago!”, il nuovo reality-talent prodotto collaborazione con Stand by me che andrà in onda dal 21 settembre per cinque prime serate e avrà come protagonisti 12 giovani aspiranti maghi provenienti da tutta Italia. Si tratta di un progetto che, così come accaduto per La Caserma, va naturalmente a puntare su un pubblico e un immaginario molto simile a quello del Collegio, gallina dalle uova d'oro di Rai2 nelle ultime stagioni, che ha aperto uno spazio interessante dedicato ai più giovani, solitamente restii alla fruizione del mezzo televisivo. Non a caso "Voglio essere un mago!" precede la messa in onda de Il Collegio, che arriverà ad autunno inoltrato.

I protagonisti del programma, di un'età compresa tra i 14 e i 19 anni, sono naturalmente accomunati dalla passione per l'arte della magia. In queste ore sono stati svelati i nomi dei 12 partecipanti: Pasquale Guercia (16, Salerno); Luca Funzione (18, Sarzana – SP); Giulia Serafin (17, Treviso); Giuseppe Capitolino (15, Cleto – CS); Marco Loffredo (17, Napoli); Silvia Lollino (18, Varese); Giulia Mangialomini (16, Castelvetrano -TP); Giorgio Andolfatto (16, Torino); Elettra Tercon (17, Ferrara); Christian Ceresera(18, Brescia); Daniel Motta (17, Villasanta – MB); Matilde Carioli (14, Bergamo).

I concorrenti verranno divisi in tre casate (rispettivamente le Volpi Rosse, le Piume D’Oro e gli Abisso Blu) e studieranno e perfezioneranno le arti magiche, sfidandosi per superare gli esami ed evitare la bocciatura: solo alcuni di loro conquisteranno il diploma di mago, e il migliore si aggiudicherà la bacchetta d’oro. A riprova del target al quale punta il programma, entreranno presto a far parte del reality anche i "Babbaloni", influencer estranei al mondo della magia ma veri e propri “maghi dei social”. La loro identità, al momento, è ancora ignota, ma non si esclude che si possa andare a pescare nel territorio dei volti allevati da Rai2 in questi ultimi anni.