Stop ad Agorà Estate, un caso di Covid nello staff del programma di Rai3 Un caso di positività nel gruppo di lavoro ha bloccato la macchina di Agorà Estate, che per questa ragione non andrà in onda almeno fino a lunedì 9 agosto. Il programma condotto da Roberto Vicaretti, in onda dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10, si era fermato prima della messa in onda della puntata di giovedì 5 agosto.

A cura di Andrea Parrella

Il Coronavirus continua a mettere in crisi le produzioni televisive e anche nel periodo estivo continua a rimanere molto alta l'attenzione per i protocolli anti- contagio. Un caso di positività nel gruppo di lavoro ha bloccato la macchina di Agorà Estate, che per questa ragione non è andata in onda nella giornata di giovedì 5 agosto e salterà anche venerdì 6 agosto.

La trasmissione di approfondimento politico e di attualità condotta da Roberto Vicaretti, in onda dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10, è stata rimpiazzata con film e altri contenuti e la ragione è stata spiegata sui social dalla parlamentare del Pd Caterina Bini, che era prevista come ospite del programma e ha fatto sapere dello stop alla trasmissione, dunque al rinvio della sua presenza in Tv. “A causa di un caso di positività al #Covid all’interno dello staff di #Agorà, domani la trasmissione non andrà in onda“, così aveva scritto l'esponente dem.

Agorà Estate, quando torna in onda

Il protocollo Rai anti-Covid ferma Agorà anche nella puntata di venerdì 6 agosto, ma al momento sembra certo che il programma sarà in grado di tornare in onda a partire dal prossimo lunedì, così come il profilo social ufficiale di Twitter della trasmissione ha informato.

Roberto Vicaretti alla conduzione di Agorà Estate

Roberto Vicaretti ha ereditato la conduzione di Agorà da Luisella Costamagna, che ha condotto la sua prima stagione alla guida del programma a partire dallo scorso settembre. Come sempre accade per i programmi quotidiani in onda sulle reti Rai, il periodo estivo lascia spazio ad altri folti e figure e Vicaretti, per molto tempo volto di RaiNews24, è ormai molto noto al pubblico di Rai3, visto che nell'ultima stagione televisiva ha avuto anche spazio in prima serata su Rai3 con Titolo V, programma di approfondimento politico e di attualità condotto in tandem con Francesca Romana Elisei.